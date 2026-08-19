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Scarpe da donna per camminare: comfort a ogni passo
Che tu preferisca camminare lungo i sentieri o sull'asfalto, un paio di scarpe da camminata da donna Nike ti permette di muoverti in sicurezza su qualsiasi superficie, godendo del giusto mix di flessibilità e stabilità. Per mantenere una buona aderenza sui terreni scivolosi, scegli un paio di scarpe da donna per camminare con suola Vibram scanalata, progettata per offrirti una trazione eccezionale. Se ami fare lunghe camminate, la suola più spessa e alta assorbe gli impatti offrendo un'ammortizzazione ideale.
Tecnologia orientata alle prestazioni
Nel 1978 Nike ha presentato il primo paio di scarpe da running con camere d'aria nella suola. Da quel momento in poi, non ci siamo mai fermati: ancora oggi proponiamo tecnologie performanti e funzionalità innovative in grado di fare la differenza nelle nostre scarpe da camminata da donna. Su qualsiasi superficie ti trovi e qualunque passo tu tenga, i nostri modelli sono progettati per affrontare il movimento. Le intersuole in schiuma ZoomX, ad esempio, presentano una tecnologia usata originariamente in ambito aerospaziale. Questa ammortizzazione avanzata offre il massimo ritorno di energia per spingerti in avanti a ogni passo. Cerchi un paio di scarpe da donna per camminare adatte a tutte le stagioni? Punta su opzioni in mesh tecnico, che non si irrigidisce neppure sotto la pioggia.
Stabilità eccellente su tutti i terreni
Le nostre scarpe da camminata da donna presentano diversi livelli di stabilità, che puoi scegliere in base ai tuoi obiettivi. Alcuni terreni richiedono scarpe più flessibili, mentre su altri è necessaria una maggiore trazione. Proponiamo, ad esempio, scarpe con suole in gomma rigida adatte a qualsiasi tipo di superficie. Se cerchi il massimo livello di aderenza, prova i modelli con motivi di trazione generativa e battistrada in gomma, pensati per fornire stabilità in salita e in discesa e una transizione più fluida sulle strade.
Come camminare sulle nuvole
La nostra tecnologia orientata alle prestazioni ti regala una sensazione di comfort estremo, come se stessi camminando sulle nuvole. Se ti alleni soprattutto sull'asfalto, scopri la nostra gamma di scarpe appositamente progettate. Questi modelli presentano intersuole ultraleggere con un grande ritorno di energia e la capacità di assorbire l'impatto di ogni passo. Resti in piedi per ore? Scopri le opzioni dotate di suole con geometria rocker, pensate per offrirti un'eccellente ammortizzazione e la massima comodità tutto il giorno.
Una gamma di colori per un tocco di stile a ogni passo
Le nostre scarpe da camminata da donna sono disponibili in una serie di colori, per aiutarti a trovare i modelli più in linea con il tuo stille. Trovi dettagli di design visibili anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, abbiamo sostituito gli inserti tradizionali con motivi in mesh tecnico, che offrono maggiori funzionalità senza alterare l'iconico stile Nike. In più, poiché questo mesh è più forte e flessibile delle fibre normali, le nostre scarpe da camminata sono più traspiranti e più stabili su svariati tipi di terreni.
Piccoli dettagli che contano
Sappiamo che anche i piccoli dettagli contribuiscono a fare la differenza. Per questo offriamo un design intelligente in ogni particolare, come le cuciture dei sottocchielli per mantenere il piede stabile, le fascette sulla linguetta e sul retro e i talloni pieghevoli per semplificare la calzata, così puoi mettere le scarpe facilmente con una sola mano.
Tutto il necessario a impatto ridotto
Lavorare per il pianeta è una cosa seria. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per dare il tuo contributo, scegli le scarpe da camminata da donna con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.