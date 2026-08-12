Scarpe blu e azzurre da donna

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Nike Tennis Centre SE “Florette” Scarpa – Donna
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Nike Air Max 95 SP
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
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Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
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Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
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Scarpa personalizzabile – Donna
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Scarpa da running su strada personalizzabile – Donna
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Scarpa personalizzabile – Donna
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Scarpa da running su strada personalizzabile – Donna
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Scarpa personalizzabile – Donna
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Scarpa personalizzabile – Donna
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Scarpa da calcio personalizzabile per terreni compatti
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Nike ACG Ultrafly Trail
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Giannis Freak 7 "Light Aqua"
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Nike Zoom Rival Distance Glam
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Nike Zoom Rival Multi Glam
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Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"
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Scarpe blu e azzurre da donna: ammortizzazione e comfort

Noi di Nike crediamo che ogni atleta meriti il perfetto mix di comfort e stile. Ecco perché proponiamo una gamma di scarpe blu e azzurre da donna contraddistinte dalle immancabili tecnologie Nike, ideate per aiutarti a mantenere il controllo con sicurezza. Che la tua passione sia allenarti in pista o in palestra, le nostre sneakers blu da donna ti aiuteranno a ottimizzare ogni passo. Proponiamo una selezione di colori freschi che spazia dalle sfumature pastello alle tonalità più sgargianti. Su ogni modello trovi inoltre l'iconico Swoosh Nike, il nostro simbolo distintivo.


Massimo controllo sotto il piede


Le nostre sneakers e scarpe blu navy da donna presentano tecnologie innovative per offrire la stessa freschezza a ogni passo. La schiuma e le unità d'aria elastiche sotto il piede riducono al minimo lo stress per le articolazioni, offrendo allo stesso tempo una sensazione reattiva, indispensabile durante le sessioni più lunghe. In più, assorbono gli impatti per aiutare a prevenire gli infortuni durante l'allenamento. Sono, inoltre, realizzate in materiali leggeri che ti consentono di aumentare il ritmo senza appesantirti.


Stabilità integrata per mantenere il controllo


Scegli le nostre scarpe blu da donna per mantenere il massimo controllo durante gli allenamenti. Le strutture mirate su caviglia, arco plantare e tallone migliorano stabilità e supporto, riducendo il rischio di infortuni durante le attività più intense. Per le sessioni di sollevamento pesi, punta su sneakers con suole più ampie per avere maggiore equilibrio: grazie a una superficie più larga, infatti, puoi rimanere più salda a terra anche durante le ripetizioni più intense. In caso di movimenti dinamici, le tomaie in mesh tecnico con elasticità integrata forniscono la flessibilità di cui hai bisogno per affrontare al meglio squat e salti. Inoltre, gli intagli di flessione sull'avampiede offrono tutta la libertà che serve per muoverti al meglio e senza ostacoli.


Modelli adatti a ogni sfida


Le nostre scarpe blu da donna sono la scelta perfetta per affrontare qualsiasi cosa ti aspetti. Ti alleni per una maratona? Le nostre scarpe da running con suole spesse in schiuma e ammortizzazione ultra morbida riducono la fatica e assorbono gli urti, mentre le fasce interne avvolgono l'area mediale offrendo una calzata sicura. Se hai bisogno di maggiore supporto per le camminate su superfici dure, le unità Air Zoom, reattive ed elastiche, contribuiscono ad ammortizzare l'impatto di ogni passo, mentre la schiuma dona una sensazione di freschezza e morbidezza sotto il piede. Se ami lo stile urbano, le nostre scarpe azzurre da donna con linee essenziali e tomaie in pelle resistente possono aggiungere un tocco iconico ai tuoi look casual.


Scrivi la storia sul campo


Dai il meglio sul terreno di gioco con le nostre sneakers blu da donna. Le scarpe da calcio con tomaie in mesh tecnico e zona di tocco NikeSkin avvicinano il piede al pallone, così puoi controllarlo meglio durante dribbling e passaggi in qualsiasi condizione meteo. Inoltre, le nostre scarpe royal blu da donna offrono una calzata naturale, consentendoti di muoverti in totale libertà. Quando giochi all'aperto, i tacchetti sotto la suola forniscono trazione e stabilità, indispensabili durante gli scatti e i cambi di direzione più rapidi.


Il futuro dello sport


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per contribuire alla nostra missione, scegli scarpe blu da donna con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.