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Giacche e giubbotti del Chelsea

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Chelsea FC Academy Pro
Chelsea FC Academy Pro Giacca antipioggia da calcio con cappuccio Nike Storm-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC Academy Pro
Giacca antipioggia da calcio con cappuccio Nike Storm-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike
Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 125
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Bambino/a
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike
Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Bambino/a
CHF 94.95
Chelsea FC Windrunner
Chelsea FC Windrunner Giacca in tessuto UV Nike Football – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC Windrunner
Giacca in tessuto UV Nike Football – Donna
CHF 125
Chelsea FC
Chelsea FC Giacca con imbottitura sintetica e cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Chelsea FC
Giacca con imbottitura sintetica e cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
CHF 110
Chelsea FC Tech Windrunner
Chelsea FC Tech Windrunner Giacca in tessuto con zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo
Chelsea FC Tech Windrunner
Giacca in tessuto con zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo
CHF 155

Giacche del Chelsea: l'ideale per fare il tifo, ma non solo

Il Chelsea, una delle squadre londinesi più titolate della Premier League, è noto per le sue inconfondibili maglie bianche e blu, dalle quali deriva il soprannome di "Blues". Le nostre giacche da calcio del Chelsea F.C. ripropongono la stessa iconica colorazione per la nuova stagione, con l'aggiunta di essenziali dettagli Nike e seconde maglie ricche di stile.


Tra i nostri giubbotti del Chelsea trovi capi per tutte le personalità, dai modelli con cappuccio, ideali per sentirti sempre al caldo, a quelli idrorepellenti, progettati per proteggerti dagli elementi atmosferici. Quando sale la tensione, invece, i tessuti Dri-FIT allontanano il sudore per donarti la massima freschezza. In alternativa, scegli gli articoli con tecnologia Storm-FIT, adatti a qualsiasi condizione climatica, perché nulla dovrebbe mettersi tra te e il bel gioco.


Oltre che a bordo campo, le nostre giacche del Chelsea possono fare la differenza anche in movimento. Grazie alle fodere in mesh leggero e alla vestibilità comoda, infatti, puoi allontanare ogni distrazione e concentrarti sul gioco, dai dribbling alle azioni di difesa. Inoltre, stiamo usando più tessuti riciclati che mai, nel rispetto del nostro impegno per la sostenibilità.