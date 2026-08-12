CHELSEA FC

CHELSEA FC

Nuovi kit away e seconde maglie del Chelsea 2026/27

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Chelsea FC 2026/27 Match – Away
Chelsea FC 2026/27 Match – Away Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Match – Away
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
CHF 185
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 125
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
CHF 125
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
CHF 99.95
INDOMABILI PER NATURA
INDOMABILI PER NATURA
L'energia della tradizione, con lo sguardo al futuro.
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away Divisa replica in 3 pezzi Nike Football – Bebè e bimbo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Divisa replica in 3 pezzi Nike Football – Bebè e bimbo/a
CHF 80
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away Shorts replica da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Shorts replica da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 64.95
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away Divisa replica in 3 pezzi Nike Football – Bambino/a
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Divisa replica in 3 pezzi Nike Football – Bambino/a
CHF 85
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away Shorts replica da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Shorts replica da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 50

Celebra la tua squadra con il kit away del Chelsea 2026/27

Mostra la tua passione per il club inglese con il nuovo kit away del Chelsea Nike. Lasciati sorprendere dalla nostra gamma ufficiale di seconde maglie e divise del Chelsea, in cui trovi kit completi da uomo, donna e per bambini, così anche i giovani atleti potranno sfoggiare i colori del loro club dove e quando vogliono.

Le partite diventano ancora più emozionanti quando indossi un kit ispirato ai Blues, che tu faccia il tifo dalle tribune di Stamford Bridge o dal divano di casa con i tuoi amici. Dalle divise complete alle maglie ad alte prestazioni, esplora tutta la linea Nike di kit away del Chelsea.

Se giochi a calcetto, le nostre divise del Chelsea sono pensate per la massima dinamicità. Scegli le nuove seconde maglie del Chelsea che combinano dettagli autentici con tessuti leggeri, per mostrare la tua grinta dentro e fuori dal campo. E per fare una scelta più rispettosa dell'ambiente, cerca i nostri modelli prodotti a partire da materiali sostenibili. Inoltre, i nostri kit away del Chelsea includono design replica realizzati in tessuto traspirante, per mantenere la pelle asciutta e sentirti in perfetta sintonia con i grandi professionisti sportivi.