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  2. Abbigliamento

Black Friday 2026 di Nike: abbigliamento

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Nike Pro
Nike Pro Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
16% di sconto
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Pantaloni con zip – Donna
Materiali riciclati
ACG Smith Summit
Pantaloni con zip – Donna
30% di sconto
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
11% di sconto
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
29% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
29% di sconto
Nike Air
Nike Air Track pants in tessuto – Ragazzo/a
Nike Air
Track pants in tessuto – Ragazzo/a
28% di sconto
Nike Trail Second Sunrise
Nike Trail Second Sunrise Shorts da running con slip foderati Dri-FIT 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Trail Second Sunrise
Shorts da running con slip foderati Dri-FIT 13 cm – Uomo
29% di sconto
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside T-shirt boxy Nike NBA – Uomo
Chicago Bulls Courtside
T-shirt boxy Nike NBA – Uomo
28% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Shorts Festival - Uomo
Materiali riciclati
Jordan Brooklyn
Shorts Festival - Uomo
28% di sconto
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Cardigan slim fit a costine larghe – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
Cardigan slim fit a costine larghe – Donna
28% di sconto
Nike Victory
Nike Victory Gonna da tennis a balze Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Victory
Gonna da tennis a balze Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Pantaloni aderenti a costine a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear Chill Knit
Pantaloni aderenti a costine a vita media – Donna
28% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta con cappuccio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Tuta con cappuccio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
29% di sconto
Nike One
Nike One Shorts in tessuto con slip foderati – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts in tessuto con slip foderati – Donna
28% di sconto
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Shorts da running con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
30% di sconto
Jordan
Jordan T-shirt – Uomo
Jordan
T-shirt – Uomo
22% di sconto
Nike Air
Nike Air Giacca utility ibrida con zip a tutta lunghezza – Uomo
Nike Air
Giacca utility ibrida con zip a tutta lunghezza – Uomo
29% di sconto
Nike Tartan
Nike Tartan Maglia da golf ampia – Uomo
Nike Tartan
Maglia da golf ampia – Uomo
29% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Maglia con Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia con Dri-FIT – Ragazzo/a
22% di sconto
Inter Academy Pro – Terza
Inter Academy Pro – Terza Maglia da calcio pre-partita a manica lunga Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
Inter Academy Pro – Terza
Maglia da calcio pre-partita a manica lunga Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
29% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
29% di sconto
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond in mesh Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Diamond in mesh Dri-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Track pants oversize a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Track pants oversize a vita media – Donna
28% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
28% di sconto
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers T-shirt Nike NBA – Uomo
Los Angeles Lakers
T-shirt Nike NBA – Uomo
22% di sconto
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa pullover con cappuccio - Donna
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa pullover con cappuccio - Donna
29% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzi
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzi
29% di sconto
Nike Total 90
Nike Total 90 Maglia da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Total 90
Maglia da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
28% di sconto
LeBron "Old Glory"
LeBron "Old Glory" T-shirt da basket Nike – Uomo
LeBron "Old Glory"
T-shirt da basket Nike – Uomo
29% di sconto
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
29% di sconto
Air Jordan
Air Jordan Track pants – Uomo
Materiali riciclati
Air Jordan
Track pants – Uomo
29% di sconto
Jordan Flight Mountainside
Jordan Flight Mountainside Pantaloni imbottiti – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Flight Mountainside
Pantaloni imbottiti – Uomo
29% di sconto
Nike Energy
Nike Energy Maglia da calcio a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Energy
Maglia da calcio a manica lunga Dri-FIT – Uomo
28% di sconto
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
29% di sconto
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth Shorts da calcio replica Jordan Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth
Shorts da calcio replica Jordan Dri-FIT – Ragazzo/a
29% di sconto
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantaloni ampi a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantaloni ampi a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Smanicato da running – Donna
Materiali riciclati
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Smanicato da running – Donna
29% di sconto
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Felpa da training in fleece con cappuccio Dri-FIT – Uomo
Nike N.A.C.
Felpa da training in fleece con cappuccio Dri-FIT – Uomo
28% di sconto
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Capo midlayer da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Advantage
Capo midlayer da tennis Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
29% di sconto
Jordan
Jordan Felpa pullover in fleece con cappuccio Milan – Uomo
Jordan
Felpa pullover in fleece con cappuccio Milan – Uomo
28% di sconto
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Gonna in denim – Ragazza
Nike Sportswear Collection
Gonna in denim – Ragazza
29% di sconto
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride Plus
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
29% di sconto
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts sportivi – Uomo
Materiali riciclati
Nike Sportswear Club
Shorts sportivi – Uomo
29% di sconto
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
28% di sconto
Nike Golf Club
Nike Golf Club Abito da golf Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Golf Club
Abito da golf Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Tottenham Hotspur 2024/25 Stadium – Terza
Tottenham Hotspur 2024/25 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Articolo esaurito
Tottenham Hotspur 2024/25 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
29% di sconto
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts – Uomo
29% di sconto
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni Loose Fit in fleece con bordo aperto - Uomo
Nike Tech
Pantaloni Loose Fit in fleece con bordo aperto - Uomo
29% di sconto
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Felpa pullover con cappuccio – Uomo
Jordan Flight Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Uomo
29% di sconto
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Alate Minimalist
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
29% di sconto
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Shorts – Donna
Jordan Flight Fleece
Shorts – Donna
28% di sconto
Paris Saint-Germain Strike – Terza
Paris Saint-Germain Strike – Terza Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain Strike – Terza
Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
29% di sconto
Nike SB
Nike SB Pantaloni da skateboard ampi in denim – Uomo
Nike SB
Pantaloni da skateboard ampi in denim – Uomo
29% di sconto
Nike Total 90
Nike Total 90 Maglia da calcio a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Total 90
Maglia da calcio a manica lunga Dri-FIT – Uomo
28% di sconto
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Felpa corta con cappuccio e fodera in satin – Donna
Articolo esaurito
Jordan Flight Fleece
Felpa corta con cappuccio e fodera in satin – Donna
29% di sconto
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt corta – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt corta – Donna
11% di sconto
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage T-shirt da tennis a manica corta – Donna
NikeCourt Heritage
T-shirt da tennis a manica corta – Donna
22% di sconto
Ja Morant
Ja Morant T-shirt Nike NBA – Uomo
Ja Morant
T-shirt Nike NBA – Uomo
29% di sconto
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
26% di sconto
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Track jacket con zip a tutta lunghezza - Donna
Materiali riciclati
Jordan Brooklyn
Track jacket con zip a tutta lunghezza - Donna
29% di sconto
Jordan Rare Air
Jordan Rare Air Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
Jordan Rare Air
Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
29% di sconto
Kobe
Kobe T-shirt Max90 Dri-FIT – Bambino/a
Kobe
T-shirt Max90 Dri-FIT – Bambino/a
29% di sconto
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Shorts da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Kylian Mbappé Academy
Shorts da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
22% di sconto
Air Jordan
Air Jordan Giacca piumino - Uomo
Materiali riciclati
Air Jordan
Giacca piumino - Uomo
29% di sconto
Nike Therma
Nike Therma Pantaloni fitness con bordo aperto Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Therma
Pantaloni fitness con bordo aperto Therma-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Victory
Nike Victory Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Victory
Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
28% di sconto
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts con grafica - Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts con grafica - Uomo
28% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Giacca da running Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Giacca da running Therma-FIT – Donna
29% di sconto
Inter Academy Pro – Terza
Inter Academy Pro – Terza Maglia da calcio pre-partita Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
Inter Academy Pro – Terza
Maglia da calcio pre-partita Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
29% di sconto
Nike Advantage
Nike Advantage Pantaloni da tennis a vita media Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Advantage
Pantaloni da tennis a vita media Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts – Uomo
29% di sconto
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni Loose Fit in fleece con bordo aperto - Uomo
Nike Tech
Pantaloni Loose Fit in fleece con bordo aperto - Uomo
29% di sconto
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Felpa pullover con cappuccio – Uomo
Jordan Flight Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Uomo
29% di sconto
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Alate Minimalist
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
29% di sconto
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Shorts – Donna
Jordan Flight Fleece
Shorts – Donna
28% di sconto
Paris Saint-Germain Strike – Terza
Paris Saint-Germain Strike – Terza Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain Strike – Terza
Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
29% di sconto
Nike SB
Nike SB Pantaloni da skateboard ampi in denim – Uomo
Nike SB
Pantaloni da skateboard ampi in denim – Uomo
29% di sconto
Nike Total 90
Nike Total 90 Maglia da calcio a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Total 90
Maglia da calcio a manica lunga Dri-FIT – Uomo
28% di sconto
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Felpa corta con cappuccio e fodera in satin – Donna
Articolo esaurito
Jordan Flight Fleece
Felpa corta con cappuccio e fodera in satin – Donna
29% di sconto
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt corta – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt corta – Donna
11% di sconto
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage T-shirt da tennis a manica corta – Donna
NikeCourt Heritage
T-shirt da tennis a manica corta – Donna
22% di sconto
Ja Morant
Ja Morant T-shirt Nike NBA – Uomo
Ja Morant
T-shirt Nike NBA – Uomo
29% di sconto
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
26% di sconto
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Track jacket con zip a tutta lunghezza - Donna
Materiali riciclati
Jordan Brooklyn
Track jacket con zip a tutta lunghezza - Donna
29% di sconto
Jordan Rare Air
Jordan Rare Air Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
Jordan Rare Air
Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
29% di sconto
Kobe
Kobe T-shirt Max90 Dri-FIT – Bambino/a
Kobe
T-shirt Max90 Dri-FIT – Bambino/a
29% di sconto
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Shorts da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Kylian Mbappé Academy
Shorts da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
22% di sconto
Air Jordan
Air Jordan Giacca piumino - Uomo
Materiali riciclati
Air Jordan
Giacca piumino - Uomo
29% di sconto
Nike Therma
Nike Therma Pantaloni fitness con bordo aperto Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Therma
Pantaloni fitness con bordo aperto Therma-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Victory
Nike Victory Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Victory
Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
28% di sconto
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts con grafica - Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts con grafica - Uomo
28% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Giacca da running Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Giacca da running Therma-FIT – Donna
29% di sconto
Inter Academy Pro – Terza
Inter Academy Pro – Terza Maglia da calcio pre-partita Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
Inter Academy Pro – Terza
Maglia da calcio pre-partita Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
29% di sconto
Nike Advantage
Nike Advantage Pantaloni da tennis a vita media Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Advantage
Pantaloni da tennis a vita media Dri-FIT – Donna
29% di sconto

Rinnova il tuo abbigliamento sportivo con le offerte del Black Friday di Nike 2026

Aggiorna il tuo guardaroba con le offerte di abbigliamento per il Black Friday 2026 di Nike. I nostri capi sono realizzati con tessuti innovativi, che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi, sia in palestra che sul campo. Esplora le offerte del Black Friday di Nike per uomo, donna e bambini e scopri l'abbigliamento sportivo più adatto per le tue attività.

La tecnologia Nike per le tue sfide più importanti

Quando il calore inizia ad aumentare durante l'allenamento, hai bisogno di tessuti che mantengano la pelle fresca e asciutta, così puoi concentrarti esclusivamente su quello che stai facendo. Il nostro abbigliamento sportivo in offerta per il Black Friday di Nike realizzato con tecnologia Dri-FIT allontana il sudore e ne facilita l'evaporazione. I modelli in tessuto Nike Breathe favoriscono la ventilazione nelle zone che si surriscaldano maggiormente, per darti freschezza e comfort duraturi, a prescindere dall'intensità della tua performance.

Al caldo anche quando fa freddo

Se la temperatura diminuisce, scegli un abbigliamento sportivo che ti assicuri calore. Le felpe in fleece spazzolato sono il capo ideale per completare i look a strati. I modelli con cappuccio ti danno ancora più comfort, oltre alla praticità di poter riporre i tuoi oggetti essenziali nelle tasche. Prova i top con zip integrale o mezza zip per adattare la copertura e il passaggio d'aria.

Capi per qualsiasi condizione meteo, in offerta per il Black Friday di Nike

I cappotti e le giacche Nike difendono da umidità e freddo. Scopri le offerte del Black Friday di Nike sulle giacche con isolamento in materiale sintetico per una protezione leggera, che non appesantisce. I cappotti sportivi con fodera in fleece offrono morbidezza e comfort in condizioni climatiche difficili, mentre i modelli con cappuccio ti danno una copertura extra, per rimanere all'asciutto anche se piove. Non mancano le offerte sull'abbigliamento specifico per bambini. I cappotti e le giacche Nike li tengono al caldo durante le loro attività all'aperto, dal primo all'ultimo minuto di gioco.

Abbigliamento sportivo che si muove con te

Scegli una copertura che non compromette il movimento con i nostri pantaloni, leggings e shorts realizzati in tessuto leggero, resistente e in grado di accompagnarti nel tempo. I pantaloni in offerta con il Black Friday di Nike si adattano perfettamente al tuo corpo, così potrai eseguire piegamenti o calci con facilità durante gli allenamenti più intensi. Oppure punta sui leggings e sui tights aderenti per una compressione e un sostegno prolungati. Il tessuto elasticizzato ti permette di muoverti in modo naturale, qualunque sia la tua attività.

Crea il tuo look con le tute Nike

Le tute Nike sono la scelta ideale per allenarti all'aperto nel massimo comfort, senza rinunciare allo stile. Le maglie e i joggers si caratterizzano per il tessuto elasticizzato quanto basta e per la comoda vestibilità, così avrai tutta la libertà di movimento che desideri. La vita elastica con coulisse dona un fit perfetto, mentre gli orli a coste proteggono dall'aria fredda. Tra le offerte per il Black Friday di Nike sull'abbigliamento, scegli una tuta coordinata oppure crea il tuo look personalizzato per rappresentare al meglio il tuo stile.