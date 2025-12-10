  1. Nike Black Friday
Nike Dry Graphic Felpa fitness Dri-FIT con cappuccio – Uomo
Materiali riciclati
Felpa fitness Dri-FIT con cappuccio – Uomo
29% di sconto
Nike Sportswear Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
29% di sconto
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
23% di sconto
Nike Sportswear Phoenix Fleece Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
29% di sconto
Nike Solo Swoosh Maglia a girocollo in fleece – Uomo
Maglia a girocollo in fleece – Uomo
29% di sconto
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio (Taglia grande) – Ragazzo/a
Felpa con cappuccio (Taglia grande) – Ragazzo/a
28% di sconto
Nike Wool Classic Felpa con cappuccio
Felpa con cappuccio
29% di sconto
Jordan Felpa pullover in fleece con cappuccio London – Uomo
Felpa pullover in fleece con cappuccio London – Uomo
28% di sconto
Nike Top da basket con zip a tutta lunghezza – Donna
Top da basket con zip a tutta lunghezza – Donna
29% di sconto
Team 31 Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
29% di sconto
Paris Saint-Germain Tech Windrunner Felpa in fleece Nike Football con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Felpa in fleece Nike Football con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
29% di sconto
NikeLab Made In Italy Full Zip Felpa con cappuccio - Uomo
Articolo esaurito
Felpa con cappuccio - Uomo
29% di sconto
Nike Standard Issue Felpa da basket con cappuccio e zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Felpa da basket con cappuccio e zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Tech Felpa pullover con cappuccio e dettagli dal design rifrangente – Uomo
Materiali riciclati
Felpa pullover con cappuccio e dettagli dal design rifrangente – Uomo
29% di sconto
Francia Giacca da basket Nike Dri-FIT ADV Game – Uomo
Articolo esaurito
Giacca da basket Nike Dri-FIT ADV Game – Uomo
26% di sconto
Stati Uniti Giacca da basket Nike Dri-FIT ADV Game – Uomo
Materiali riciclati
Giacca da basket Nike Dri-FIT ADV Game – Uomo
28% di sconto
Kylian Mbappé Club Fleece Felpa da calcio con cappuccio Nike Dri-FIT - Ragazzo/a
Felpa da calcio con cappuccio Nike Dri-FIT - Ragazzo/a
28% di sconto
Nike Club Felpa pullover in French Terry con cappuccio
Felpa pullover in French Terry con cappuccio
29% di sconto
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Bambina/Ragazza
29% di sconto
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
28% di sconto
Nike Sportswear Chill Terry Felpa ampia in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Felpa ampia in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
29% di sconto
Nike Sportswear City Side Felpa a girocollo in fleece – Uomo
Felpa a girocollo in fleece – Uomo
29% di sconto
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
29% di sconto
Nike Club Total 90 Felpa pullover da calcio con cappuccio – Uomo
Felpa pullover da calcio con cappuccio – Uomo
28% di sconto

Felpe con o senza cappuccio Nike Black Friday: offerte sui must-have del 2025

Affronta la stagione con il calore e il comfort di cui hai bisogno, grazie alle offerte sulle felpe per il Nike Black Friday. Che tu debba affrontare allenamenti intensi nel cuore dell'inverno o debba coprirti dopo una sessione ad alta intensità, i nostri capi forniscono l'isolamento essenziale per ottenere prestazioni straordinarie. Oltre a recuperare più velocemente dopo un allenamento, i muscoli caldi sono meno esposti agli infortuni durante l'attività: ecco perché una comoda felpa è essenziale per dare sempre il massimo. I modelli con zip e cappuccio regolabile ti permettono di gestire la ventilazione man mano che il corpo si riscalda. Cerchi qualcosa di morbido per proteggere i muscoli mentre ti rilassi? Le nostre felpe senza cappuccio fanno al caso tuo. Le spalle scese e il fit morbido donano un look casual, mentre le versioni slim fit offrono un'eccellente aerodinamicità mentre voli in campo.

Tessuti intelligenti che fanno la differenza

Che le condizioni meteo ti costringano ad allenarti al freddo o a correre sotto la pioggia, a volte hai bisogno di uno strato extra per raggiungere i tuoi obiettivi. I materiali strutturati a doppia maglia offrono il massimo calore senza aggiungere volume, mentre le fibre in misto cotone lasciano respirare la pelle. Nelle giornate più gelide, scegli una felpa in sconto per il Nike Black Friday con tecnologia Therma-FIT, che trattiene il calore naturale del corpo tra le fibre fornendo un isolamento efficace con uno strato leggero.

Progettate per durare

Scopri la sezione dedicata agli sconti del Nike Black Friday sulle felpe e scegli i tuoi modelli preferiti. Le cuciture piatte e i tessuti incredibilmente morbidi sono delicati sulla pelle anche se li indossi tutto il giorno, tanto da non poterne più fare a meno. Inoltre, i nostri materiali resistenti durano nel tempo e sono facili da lavare: l'ideale affinché la tua felpa sia sempre fresca e pronta all'uso.

Materiali elasticizzati per offrirti la massima libertà

Le nostre felpe per il Nike Black Friday presentano materiali flessibili in grado di muoversi con te in ogni direzione. Gli inserti elastici su polsini e bordi forniscono un fit aderente che blocca il freddo, mentre i modelli con tasche foderate in fleece tengono le mani al caldo anche a basse temperature. I capi dotati di tasche con zip, invece, sono perfetti per tenere al sicuro i tuoi oggetti personali.

Stile iconico

Meriti un abbigliamento sportivo che sia bello e performante al tempo stesso, e con le offerte sulle felpe con cappuccio per il Nike Black Friday puoi finalmente rinnovare il guardaroba. Puoi fare il tifo per la tua squadra sfoggiando la divisa ufficiale oppure mettere in mostra il tuo stile con l'iconico Swoosh Nike. Preferisci un look discreto? Proponiamo modelli con logo tono su tono, perfetti per ogni outfit. Se invece ami i colori decisi, trovi tonalità vivaci e grafiche vistose pensate per attirare l'attenzione in palestra. Scopri anche felpe per il Nike Black Friday con pantaloni coordinati, la scelta ideale per un look completo da indossare quando vuoi.

Unisciti al nostro percorso

Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per dare il tuo contributo, scegli le felpe per il Nike Black Friday con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Ciò significa che puoi rinnovare il guardaroba contribuendo al contempo alla salvaguardia dell'ambiente.