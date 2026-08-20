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Giacche Nike Black Friday 2026

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Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta con cappuccio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
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Nike Sportswear
Tuta con cappuccio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
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Nike Air
Nike Air Giacca utility ibrida con zip a tutta lunghezza – Uomo
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Giacca utility ibrida con zip a tutta lunghezza – Uomo
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Chelsea FC
Chelsea FC Track jacket da calcio Nike Football Total 90 – Uomo
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Chelsea FC
Track jacket da calcio Nike Football Total 90 – Uomo
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Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Smanicato da running – Donna
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Smanicato da running – Donna
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Track jacket con zip a tutta lunghezza - Donna
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Jordan Brooklyn
Track jacket con zip a tutta lunghezza - Donna
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Air Jordan
Air Jordan Giacca piumino - Uomo
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Air Jordan
Giacca piumino - Uomo
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Nike Swift
Nike Swift Giacca da running Therma-FIT – Donna
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Nike Swift
Giacca da running Therma-FIT – Donna
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Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth Giacca da calcio con cappuccio Jordan Storm-FIT – Uomo
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Giacca da calcio con cappuccio Jordan Storm-FIT – Uomo
29% di sconto
Jordan Flight
Jordan Flight Giacca chore in velluto a coste – Uomo
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Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Tuta da calcio Nike Dri-FIT - Ragazzo/a
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Tuta da calcio Nike Dri-FIT - Ragazzo/a
30% di sconto
Nike Windrunner
Nike Windrunner Parka imbottito - Uomo
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Parka imbottito - Uomo
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Air Jordan
Air Jordan Track jacket – Uomo
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Air Jordan
Track jacket – Uomo
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Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
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Atlético de Madrid Strike – Terza
Atlético de Madrid Strike – Terza Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
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Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
29% di sconto
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Giacca per l'inverno con zip a tutta lunghezza – Uomo
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Nike Trail
Nike Trail Giacca da running Repel – Donna
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Giacca versatile Therma-FIT – Uomo
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Giacca versatile Therma-FIT – Uomo
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Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Giacca in tessuto – Uomo
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Giacca in tessuto – Uomo
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Smanicato Statement imbottito – Uomo
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Smanicato Statement imbottito – Uomo
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca plissettata – Donna
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Giacca plissettata – Donna
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Smanicato puffer trapuntato Therma-FIT – Donna
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Smanicato puffer trapuntato Therma-FIT – Donna
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Giacca foderata – Uomo
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Giacca foderata – Uomo
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Nike Air
Nike Air Track jacket Windrunner – Uomo
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Track jacket Windrunner – Uomo
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Nike Stride
Nike Stride Giacca da running Repel UV – Uomo
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Nike Stride
Giacca da running Repel UV – Uomo
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Smanicati e giacche Nike Black Friday 2026: scegli gli strati giusti e supera i tuoi limiti

Scopri le giacche per il Nike Black Friday, pensate per tenerti al caldo anche nelle giornate più fredde. Questa collezione nasce per aiutarti ad affrontare al meglio qualsiasi condizione meteo, sfoggiando al contempo uno stile inconfondibile. Dallo sport al tempo libero, i nostri capi ad alte prestazioni coniugano tecnologia innovativa e leggerezza per durare nel tempo e accompagnarti ovunque.

Il giusto calore senza appesantirti

Il maltempo non è un ostacolo, con i capi della nostra gamma di giacche per il Nike Black Friday. I tessuti intelligenti trattengono il calore naturale del corpo ma non aggiungono volume, regalandoti il giusto comfort senza appesantirti. Abbiamo sviluppato un sistema di isolamento sintetico all'avanguardia, oltre all'imbottitura leggera in piumino e al morbido fleece, in modo da fornirti comfort e calore senza rinunciare a una struttura ultraleggera. Ti capita di esporti al vento o alla pioggia? Scegli una giacca con l'innovativa tecnologia Nike Shield: la finitura idrorepellente e le cuciture rinforzate tengono lontana l'umidità.

Uno stile per ogni atleta

Ogni capo della collezione offre un mix perfetto di praticità e stile iconico. Le linee pulite e l'inconfondibile Swoosh Nike ti aiutano a lasciare il segno. Se cerchi un fit ideale per i look a strati, scegli un capo ampio. Ami correre? Punta su un modello aderente per mantenere la necessaria aerodinamicità quando arriva il momento di aumentare il ritmo. In alternativa, osa con una giacca dalle stampe decise: tra le giacche Nike in offerta per il Nike Black Friday trovi modelli in grado di aggiungere potenza e carattere al tuo guardaroba invernale. In più, sono disponibili taglie per ogni età, così tutta la famiglia può vestire Nike.

Dettagli che fanno la differenza

Che tu debba fare il tifo dagli spalti o scaldarti a bordo campo, scegli una giacca scontata per il Nike Black Friday per restare sempre al caldo. Le tasche con zip tengono al sicuro i tuoi oggetti essenziali, mentre quelle foderate in fleece sono perfette per riscaldare le mani nelle giornate più fredde. Se il cielo minaccia pioggia, le giacche con cappuccio ti proteggono dall'acqua, mentre i colletti regolabili con cordoncino forniscono un fit avvolgente. Se le condizioni cambiano, scegli una giacca da ripiegare nella sua tasca: è una soluzione incredibilmente pratica da portare sempre con te.

Orientate al movimento

Mantieni il torso al caldo con gli smanicati per il Nike Black Friday. Questi capi versatili, ideali per i look a strati, ti lasciano la libertà di movimento necessaria trattenendo il calore dove ne hai più bisogno. I nostri tessuti leggermente elastici si adattano ai tuoi movimenti naturali, così nulla potrà impedirti di dare il massimo. In più, le zip frontali e le zone di ventilazione strategiche facilitano la circolazione dell'aria all'aumentare dell'intensità, mantenendo la temperatura perfetta in ogni momento.