  1. Nike Black Friday
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  3. Abbigliamento

Abbigliamento sportivo per il Nike Black Friday 2026

(126)
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Shorts da training in maglia 13 cm Dri-FIT – Uomo
Nike N.A.C.
Shorts da training in maglia 13 cm Dri-FIT – Uomo
28% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
16% di sconto
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
11% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
29% di sconto
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
29% di sconto
Nike Totality
Nike Totality Giacca versatile in maglia Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Totality
Giacca versatile in maglia Dri-FIT – Uomo
28% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike One
Nike One Shorts in tessuto con slip foderati – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts in tessuto con slip foderati – Donna
28% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Maglia con Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia con Dri-FIT – Ragazzo/a
22% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
28% di sconto
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantaloni ampi a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantaloni ampi a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Felpa da training in fleece con cappuccio Dri-FIT – Uomo
Nike N.A.C.
Felpa da training in fleece con cappuccio Dri-FIT – Uomo
28% di sconto
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 20 cm - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts 20 cm - Donna
26% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
29% di sconto
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
28% di sconto
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Alate Minimalist
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
29% di sconto
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
26% di sconto
Kobe
Kobe T-shirt Max90 Dri-FIT – Bambino/a
Kobe
T-shirt Max90 Dri-FIT – Bambino/a
29% di sconto
Nike Therma
Nike Therma Pantaloni fitness con bordo aperto Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Therma
Pantaloni fitness con bordo aperto Therma-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
28% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Felpa midlayer da training con cappuccio Dri-FIT – Uomo
Nike Pro
Felpa midlayer da training con cappuccio Dri-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta corta Dri-FIT – Donna
11% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Tights da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Tights da fitness Dri-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Nike Zenvy
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
29% di sconto
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Felpa con cappuccio Therma-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Multi Stain Repel
Felpa con cappuccio Therma-FIT – Ragazzo/a
29% di sconto
Nike Unlimited
Nike Unlimited Shorts da training 18 cm N.A.C. – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Shorts da training 18 cm N.A.C. – Uomo
28% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
28% di sconto
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantaloni cargo versatili Dri-FIT – Uomo
Best seller
Nike Unlimited
Pantaloni cargo versatili Dri-FIT – Uomo
30% di sconto
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Felpa pullover ad alte prestazioni con cappuccio e protezione UV Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary NanoKnit
Felpa pullover ad alte prestazioni con cappuccio e protezione UV Dri-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
28% di sconto
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Leggings (Plus size) - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Leggings (Plus size) - Donna
29% di sconto
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
28% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts 2-in-1 - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 2-in-1 - Donna
28% di sconto
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Canotta da training Dri-FIT – Uomo
Nike N.A.C.
Canotta da training Dri-FIT – Uomo
28% di sconto
Nike Unlimited
Nike Unlimited Giacca versatile Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Giacca versatile Therma-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
26% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
28% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
Nike Zenvy
Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantaloni versatili con zip sul bordo Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Pantaloni versatili con zip sul bordo Dri-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Indy Plunge
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
28% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Felpa con cappuccio Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Felpa con cappuccio Therma-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Donna
Materiali riciclati
Nike Therma-FIT One
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Donna
29% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Nike Zenvy
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
29% di sconto
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Tights – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro Warm
Tights – Uomo
20% di sconto
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantaloni svasati a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantaloni svasati a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Therma
Nike Therma Pantaloni fitness affusolati Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Therma
Pantaloni fitness affusolati Therma-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
29% di sconto
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Felpa con cappuccio Therma-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Multi Stain Repel
Felpa con cappuccio Therma-FIT – Ragazzo/a
29% di sconto
Nike Unlimited
Nike Unlimited Shorts da training 18 cm N.A.C. – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Shorts da training 18 cm N.A.C. – Uomo
28% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
28% di sconto
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantaloni cargo versatili Dri-FIT – Uomo
Best seller
Nike Unlimited
Pantaloni cargo versatili Dri-FIT – Uomo
30% di sconto
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Felpa pullover ad alte prestazioni con cappuccio e protezione UV Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary NanoKnit
Felpa pullover ad alte prestazioni con cappuccio e protezione UV Dri-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
28% di sconto
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Leggings (Plus size) - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Leggings (Plus size) - Donna
29% di sconto
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
28% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts 2-in-1 - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 2-in-1 - Donna
28% di sconto
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Canotta da training Dri-FIT – Uomo
Nike N.A.C.
Canotta da training Dri-FIT – Uomo
28% di sconto
Nike Unlimited
Nike Unlimited Giacca versatile Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Giacca versatile Therma-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
26% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
28% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
Nike Zenvy
Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantaloni versatili con zip sul bordo Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Pantaloni versatili con zip sul bordo Dri-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Indy Plunge
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
28% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Felpa con cappuccio Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Felpa con cappuccio Therma-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Donna
Materiali riciclati
Nike Therma-FIT One
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Donna
29% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Nike Zenvy
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
29% di sconto
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Tights – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro Warm
Tights – Uomo
20% di sconto
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantaloni svasati a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantaloni svasati a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Therma
Nike Therma Pantaloni fitness affusolati Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Therma
Pantaloni fitness affusolati Therma-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
29% di sconto

Vestiti per fitness e palestra Nike Black Friday 2026: prestazioni di livello

Migliora le tue prestazioni con la nostra selezione di offerte sull'abbigliamento sportivo per il Nike Black Friday. Dal riscaldamento all'attività più intensa fino al defaticamento, l'abbigliamento giusto ti aiuta ad allenarti dando il meglio di te. Scopri modelli pratici che ti offrono libertà di movimento, realizzati in tessuti ultra elasticizzati e confortevoli. Ti alleni duramente? I nostri capi da palestra sono traspiranti e ad asciugatura rapida, per una sensazione di freschezza eccezionale anche durante i tuoi workout. E nelle mattine fredde, giacche leggere, pantaloni jogger in fleece e strati base termici ti assicurano calore e comfort.

Migliora le tue prestazioni

La traspirabilità è fondamentale se vuoi comfort durante tutta la giornata. Ecco perché l'abbigliamento sportivo in offerta per il Nike Black Friday è dotato di sezioni traforate che migliorano il passaggio dell'aria, mentre le nostre canotte corte e dal fit comodo presentano tasselli nel giromanica che favoriscono ampia libertà di movimento. Cerchi abbigliamento da palestra che offra un sostegno extra? L'intimo e gli strati base a compressione avvolgono il corpo per una straordinaria sensazione di supporto. Scopri gli shorts 2 in 1 con slip integrato per una copertura confortevole, oltre ai bra con diversi livelli di sostegno, da leggero a elevato. I nostri modelli sono realizzati con materiali flessibili che recuperano rapidamente la forma, così la comodità è garantita dall'inizio alla fine dell'attività.

Concentrazione al massimo

Allenarsi intensamente significa sudare. Scopri il nostro abbigliamento sportivo per il Nike Black Friday con tecnologia Nike Dri-FIT: allontana l'umidità dalla pelle in modo che possa evaporare più rapidamente, così la pelle rimane asciutta più a lungo. Inoltre, dettagli come il minor numero di cuciture riducono gli sfregamenti e le irritazioni. L'ampia fascia elastica in vita dei nostri leggings e la fascia sottoseno dei bra e dei top corti sono progettate per offrirti un fit aderente senza stringere o comprimere eccessivamente.

A portata di mano e al sicuro

Durante le tue corse in strada o in pista, hai bisogno di portare con te lo smartphone, le chiavi o gli auricolari mentre ti alleni. Dai uno sguardo ai pantaloni jogger, agli shorts da running e ai leggings da allenamento multi-tasche. Nella nostra collezione di abbigliamento sportivo per il Nike Black Friday troverai leggings comodi, con tasche laterali aperte e con zip, oltre a numerosi capi con tasche nascoste sul retro in vita. Scegli i pantaloni jogger dotati di fondo a coste per una maggiore copertura e di coulisse interna per regolare il fit.

Stile iconico

Vuoi allenarti al massimo, e vuoi farlo con stile. Ecco perché la nostra collezione di abbigliamento sportivo per il Nike Black Friday è disponibile in una varietà di modelli e colori. Scegli la semplicità del bianco e del nero o sfoggia con sicurezza motivi color block, stampe divertenti e tonalità brillanti. Scopri l'abbigliamento da fitness con tecnologia Nike Stealth Evaporation, che nasconde l'umidità permettendoti di avere sempre un aspetto fresco. Qualunque sia la tua scelta, potrai contare su tessuti morbidi e copertura totale, per allenarti al meglio.