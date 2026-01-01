Guanti da palestra: mani protette e sicure
Per il sollevamento pesi o una lezione ad alta intensità, i nostri guanti da palestra proteggono le mani durante ogni allenamento. Li realizziamo con diverse opzioni di imbottitura, così potrai trovare il paio perfetto per le tue esigenze. La schiuma ad alta densità nelle aree chiave protegge i palmi delle mani durante i sollevamenti più impegnativi. Preferisci qualcosa di più leggero? Scegli le varianti a bassa e media densità con un rinforzo mirato nei punti in cui serve di più. Non mancano guanti con polpastrelli e pollici compatibili con il touchscreen, per rimanere connessi nel massimo del comfort.
Non rinunciare a un tocco di freschezza anche quando dai il massimo. Scopri i guanti da sollevamento pesi con mesh traspirante sul dorso delle mani e gli inserti traforati sui palmi, che lasciano passare l'aria e riducono al minimo lo scivolamento, così avrai sempre il controllo della situazione. Inoltre, i motivi in silicone sul palmo e sulle dita garantiscono una presa affidabile per eseguire gli esercizi con sicurezza. La chiusura a strappo e l'elastico aderente avvolgono il polso, per una sensazione di grande stabilità. A fine allenamento, la pratica linguetta ti consente di togliere facilmente i guanti.
I materiali leggeri e il tessuto elastico conferiscono ai nostri guanti da fitness la massima flessibilità. Ti alleni la mattina presto quando fa più freddo? Scopri i guanti sportivi con fodera in morbido fleece spazzolato e tecnologia Therma-FIT. Questa innovazione aiuta a gestire il calore naturale del corpo, per assicurarsi caldo e comfort a prescindere dalla temperatura, mentre le sezioni per i pollici in terry favoriscono l'eliminazione del sudore. Esplora tra modelli classici, regolabili e guanti senza dita che proteggono le mani con la massima flessibilità.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi unirti a noi, scegli i guanti da palestra contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.