I 5 migliori allenamenti da fare a casa da provare subito

La palestra è chiusa ma tu hai voglia di allenarti? Ci pensiamo noi, con gli esercizi per addominali, braccia, glutei e gambe. Creati, usati e amati dai Nike Master Trainer, questi fantastici allenamenti da fare a casa non richiedono grandi spazi né attrezzature particolari, ma ti offrono tanti vantaggi.



Dai circuiti per la forza agli HIIT brucia calorie, passando per attivazioni tonificanti e flow rilassanti, con progressioni e modifiche adatte a ogni livello di fitness, l'unico ostacolo che incontrerai sarà dover scegliere da quale cominciare...