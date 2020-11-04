Palestra chiusa? Prova i 5 migliori allenamenti da fare a casa

Coaching
Ultimo aggiornamento: [data]
I 5 migliori allenamenti da fare a casa da provare subito

La palestra è chiusa ma tu hai voglia di allenarti? Ci pensiamo noi, con gli esercizi per addominali, braccia, glutei e gambe. Creati, usati e amati dai Nike Master Trainer, questi fantastici allenamenti da fare a casa non richiedono grandi spazi né attrezzature particolari, ma ti offrono tanti vantaggi.

Dai circuiti per la forza agli HIIT brucia calorie, passando per attivazioni tonificanti e flow rilassanti, con progressioni e modifiche adatte a ogni livello di fitness, l'unico ostacolo che incontrerai sarà dover scegliere da quale cominciare...

Allenamento 1

Quick Core Crush

I 5 migliori allenamenti da fare a casa da provare subito

Fai lavorare addominali inferiori, addominali superiori e obliqui con questa energica combinazione di 10 minuti di esercizi per il core, come crunch, torsioni e plank (che adori o che ami detestare).

Durata: 10 minuti
Livello: principiante
Ideale per: forza
Attrezzatura: tappetino/nessuna
Formato: a tempo

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Durata: 10 minuti
Livello: principiante
Ideale per: forza
Attrezzatura: tappetino/nessuna
Formato: a tempo

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Allenamento 2

HIT 10 minuti: gambe e core

I 5 migliori allenamenti da fare a casa da provare subito

Fai lavorare parte inferiore del corpo, core e cardio con questo allenamento HIT veloce e molto energico. Puoi utilizzare questo workout quando non hai molto tempo o quando vuoi aggiungere qualcosa in più alla tua solita sessione di allenamento.

Durata: 10 minuti
Livello: principiante
Ideale per: resistenza
Attrezzatura: nessuna
Formato: a tempo

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Durata: 10 minuti
Livello: principiante
Ideale per: resistenza
Attrezzatura: nessuna
Formato: a tempo

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Allenamento 3

Essential Restorative Yoga

I 5 migliori allenamenti da fare a casa da provare subito

Sia che tu voglia rilassare i muscoli doloranti o la mente, questo flow rigenerante è il modo perfetto per rallentare un po'. Tieni la mente concentrata sulla respirazione per alleviare il più possibile le tensioni.

Tempo: 20 minuti
Livello: principiante
Ideale per: mobilità
Attrezzature: nessuna
Formato: a tempo

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Tempo: 20 minuti
Livello: principiante
Ideale per: mobilità
Attrezzature: nessuna
Formato: a tempo

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Allenamento 4

Braccia toniche

I 5 migliori allenamenti da fare a casa da provare subito

Fai lavorare spalle, bicipiti e tricipiti con questo allenamento semplice ed efficace per la parte superiore del corpo della durata di 20 minuti. Utilizzalo come sessione indipendente o abbinalo a un allenamento cardio o per il core per un effetto total body.

Tempo: 20 minuti
Livello: intermedio
Ideale per: forza
Attrezzature: manubri
Formato: a tempo

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Tempo: 20 minuti
Livello: intermedio
Ideale per: forza
Attrezzature: manubri
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Allenamento 5

Head to Toe Meltdown

I 5 migliori allenamenti da fare a casa da provare subito

Se cerchi una sessione total-body intensa, ecco quello che fa per te. Potrai allenare ogni parte del tuo corpo e aumentare la frequenza cardiaca con questa sessione ad alta intensità di 45 minuti che potrai svolgere direttamente in salotto. Nessun problema: tutti gli esercizi sono bodyweight, per cui non servono attrezzature.

Durata: 45 minuti
Livello: intermedio
Ideale per: resistenza
Attrezzatura: nessuna
Formato: a tempo

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Durata: 45 minuti
Livello: intermedio
Ideale per: resistenza
Attrezzatura: nessuna
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Data di pubblicazione originale: 6 luglio 2020