Yoga per la salute del cuore: quali sono i vantaggi?

Le ricerche degli esperti continuano a dimostrare che lo yoga è in grado di migliorare la salute del cuore. Va anche sottolineato come le transizioni cadenzate da una posizione all'altra agiscano positivamente sulla connessione mente-corpo.



Dopotutto, la pratica dello yoga si fonda su respirazione e mindfulness. Gli esercizi comprendono una serie di movimenti intenzionali per lo più guidati dalla respirazione, che ti permettono di passare in modo fluido da una posizione all'altra. Per alcuni, la pratica dello yoga è un modo per rafforzare la fiducia in sé stessi, perché aiuta a sviluppare la forza interiore, l'autoconsapevolezza e la gratitudine.



Da un punto di vista fisico, praticare yoga con regolarità può migliorare la salute perché contribuisce a:

Gestire i livelli di pressione sanguigna

Ridurre lo stress

Migliorare la qualità del sonno

Per mantenere le varie posizioni durante una lezione di yoga il cuore deve pompare continuamente e, secondo le ricerche, questo tipo di esercizio può essere vantaggioso per la salute cardiovascolare in generale. Infatti, uno studio ha dimostrato che chi pratica yoga regolarmente è più incline a svolgere altri tipi di esercizio fisico e in genere ha abitudini alimentari più sane, tutti elementi che favoriscono la salute del cuore.