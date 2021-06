Lo yoga può essere considerato come un allenamento di forza?

Il potere del tappetino

Secondo John Porcari, PhD, direttore del programma di fisiologia clinica dell'esercizio presso la University of Wisconsin-La Crosse, lo yoga può essere di beneficio sia alla forza muscolare (la tua capacità, per esempio, di eseguire un back squat davvero pesante) che alla resistenza (la capacità di eseguire tanti back squat di fila). In un piccolo studio condotto da Porcari e pubblicato sulla rivista dell'American Council on Exercise, le donne che praticavano Hatha yoga tre volte a settimana riuscivano a eseguire in media sei piegamenti in più e 14 sit-up in più dopo otto settimane rispetto a quelle che non praticavano yoga. Forse non sembra tanto, ma considerando che non facevano altri allenamenti di resistenza, il miglioramento è evidente.



Un altro studio ha rilevato che lo yoga può essere efficace per sviluppare la forza tanto quanto l'uso di pesi leggeri e fasce di resistenza. "Le posizioni e le transizioni dello yoga riprendono gli esercizi per la forza a corpo libero e mantenere le posizioni è inoltre una sorta di allenamento isometrico, in cui si rafforzano i muscoli impegnati nell'esercizio aumentando il tempo in cui restano sotto tensione" spiega l'autrice dello studio Neha Gothe, PhD, direttrice dell'Exercise Psychology Lab presso la University of Illinois di Urbana-Champaign.



Prendi ad esempio la posizione di plank, un allenamento di forza irrinunciabile per sviluppare i muscoli di spalle, torace e core. "La classica transizione yoga dal plank alto al plank basso [chaturanga], fa lavorare proprio spalle, torace e tricipiti", afferma Porcari. Poi ci sono gli esercizi per gli addominali, come la posizione della barca, gli squat da yogi e le posizioni della dea e del guerriero che coinvolgono quadricipiti e glutei, fa notare.