Sei consigli per creare outfit Nike confortevoli per ogni atleta

Per creare un guardaroba versatile, hai bisogno di capi che abbiano un grande potenziale, proprio come te. I must-have della collezione Nike 24.7, come i pantaloni a gamba larga PerfectStretch e i pantaloni jogger ImpossiblySoft, sono una scelta vincente sia per una mattinata attiva che per una serata informale. Scegli capi diversi per funzioni diverse: se con una camicia button down su misura aggiungerai eleganza al tuo look, con una felpa leggera con cappuccio potrai puntare sulla praticità. Inoltre, se coniughi silhouette e tessuti differenti, sfoggerai outfit adatti sia per sbrigare commissioni che per allenarti o passare qualche ora in compagnia. Un paio di sneakers a tinta unita o una borsa a tracolla sportiva contribuiscono a completare il tuo ensemble e a esaltare il tuo stile.