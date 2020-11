In che modo le patate migliorano le tue prestazioni

Mantieni l’energia più a lungo

Se gli sport di resistenza sono la tua passione, le patate possono potenziare i tuoi allenamenti. In uno studio condotto da Salvador, gli atleti consumavano del purè di patate al forno o un gel a base di carboidrati, per un totale di 120 grammi di carboidrati (quasi due patate grandi), ogni 15 minuti in due ore di ciclismo. Entrambe le opzioni hanno supportato le prestazioni con la stessa efficacia per tutta la durata dell’attività fisica.



"I gel sono senz’altro più pratici, ma anche maggiormente trattati e meno ricchi di nutrienti rispetto alle patate; queste ultime sono quindi una fonte di energia più semplice e pulita", afferma Salvador. I gel inoltre sono più costosi. Non ti ispira l’idea del purè? Per gli allenamenti di più di un'ora, prova a friggerne ad aria dei bocconcini (non più di una patata all'ora), mettili in un sacchetto e mangiane un pezzo ogni 15-20 minuti. Se ti alleni per meno di un'ora, probabilmente non hai bisogno di carboidrati aggiuntivi, afferma Kimball.