In che modo le patate migliorano le tue prestazioni

Nuove ricerche, che hanno fatto notizia, sostengono che la patata bianca è una buona fonte di proteine, soprattutto per le atlete. Per certi versi lo è, specialmente per un vegetale.



Ma con solo circa 8 grammi di proteine in una grande, non è una fonte adeguata rispetto ad altri alimenti integrali, come proteine animali magre o legumi, afferma Kimball. Si tratta sicuramente di una fonte di carboidrati con un bonus proteico accettabile, tanto quanto il burro di frutta secca è una fonte di grassi con un bonus proteico simile.



Inoltre, nello studio di Salvador, gli atleti hanno riscontrato un lieve aumento dei disturbi digestivi quando assumono patate rispetto al gel o a semplice acqua. Come per qualsiasi nuovo alimento, è sufficiente sperimentare con le modalità di preparazione e, nel caso delle patate, si tratta di scoprire cosa va meglio per il proprio corpo, soprattutto se si prevede di portarle con sé il giorno della gara, dice Salvador.



La patata dolce avrà anche un nome e un colore più accattivanti, ma se mangiata nel modo giusto, anche la buona vecchia patata bianca non è affatto male.