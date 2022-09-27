Quattro vantaggi del succo di barbabietola per la salute, secondo dietologi qualificati

"Il succo di barbabietola è di derivazione vegetale, pertanto presenta un'alta densità di nutrienti", afferma Kristin Kirkpatrick, dietologa e nutrizionista certificata. "Una tazza da 24 cl contiene 90 calorie, 20 grammi di carboidrati totali e 19 grammi di zucchero", spiega Frances Largeman-Roth, dietologa e nutrizionista certificata.

"Da diversi anni, medici e atleti decantano i benefici del succo di barbabietola, grazie alla sua alta concentrazione di nitrato, che nel corpo si converte in ossido nitrico" sostiene Tina Ralutz, dottoressa, nutrizionista e dietologa certificata, nonché C.D.N. "L'ossido nitrico aiuta in molti processi corporei, tra cui la funzione endoteliale, la vasodilatazione [entrambe correlate alla salute cardiovascolare], la funzione mitocondriale, la contrazione muscolare e le prestazioni cognitive."

"Il succo contiene anche betalaine, ovvero pigmenti vegetali con effetti benefici antiossidanti e antinfiammatori, oltre a magnesio e potassio, minerali che favoriscono la salute del cuore" afferma Largeman-Roth.