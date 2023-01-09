I quattro benefici della zucca per la salute, secondo i dietologi

Se credi che le zucche siano adatte solo per preparare torte e decorazioni intagliate, potresti sorprenderti nello scoprire che sia la zucca che i suoi semi sono ricchi di sostanze nutritive. Infatti, sono numerosi i possibili benefici per la salute che offre questo simpatico frutto.

"Sia la zucca che i suoi semi forniscono proteine, fibre e nutrienti, ma in quantità diverse", afferma Amy Gorin, dottoressa, dietista e nutrizionista certificata. E, mentre i semi di zucca sono ricchi di grassi insaturi, quelli sani, e di calorie, la zucca ne è povera di entrambi, in parte a causa dell'elevata quantità di acqua che contiene. "È anche un'ottima fonte di carboidrati", sostiene Lisa Young, Ph.D., dietista e nutrizionista certificata, e professoressa associata di nutrizione presso la New York University.

Dal punto di vista del suo profilo nutrizionale, la zucca non è un frutto da trascurare. Il database dell'USDA, FoodData Central, riferisce che una singola porzione (circa 200 grammi) di zucca in scatola cotta fornisce circa il 25% del fabbisogno giornaliero di fibre per le donne e circa il 17% per gli uomini. È anche una grande fonte dell'antiossidante beta-carotene, il pigmento colorato che si trova in numerosi frutti e verdure e che, nel corpo, si trasforma in vitamina A. La sua presenza ha un ruolo vitale nel potenziamento delle difese immunitarie e nel mantenimento della funzionalità degli organi.

Anche i semi di zucca sono ricchi di sostanze nutritive fondamentali. FoodData Central riferisce che una porzione di circa 30 grammi di semi di zucca sgusciati fornisce circa 14 grammi di grassi sani (come i PUFA, o acidi grassi polinsaturi, essenziali per la salute del cervello e la forza muscolare) e quasi 9 grammi di proteine. Per dare un po' più di contesto, una persona sedentaria di 68 kg necessita di 55 grammi di proteine al giorno per mantenere la massa muscolare. Si tratta di quasi il 20% del suo fabbisogno quotidiano.

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