Perché la corsa su tapis roulant è tutto fuorché noiosa

01. Inizia con calma

Ogni volta che corri, il riscaldamento è essenziale, soprattutto se usi un tapis roulant per allenamenti di velocità ad alta intensità o a intervalli. "Il riscaldamento implica un aumento del flusso di sangue e della temperatura corporea e migliora la coordinazione e la mobilità", afferma Robyn LaLonde, Coach NRC di Chicago. "Tutti questi aspetti si traducono in un'esecuzione migliore e in una maggiore velocità".



Fai una corsa tranquilla per 5-10 minuti e continua con alcuni esercizi fuori dal tapis roulant, ad esempio una serie di salti a ginocchia alte, calci all'indietro, affondi in movimento o swing con le gambe, per sciogliere ulteriormente i muscoli.



02. Controlla postura e posizione

Nessuno vuole cadere dal tapis roulant, così le persone tendono a correre troppo vicino alla console. Ma così facendo è impossibile mantenere un'andatura naturale, afferma Woods. Il suo consiglio: "Dai un'occhiata veloce ai tuoi piedi. Se si spingono oltre la parte anteriore del nastro, sei troppo vicino alla console", dice. "Fai mezzo passo indietro in modo da riuscire a far oscillare bene le braccia e sollevare le ginocchia".



Non continuare a guardare verso il basso. "Il tuo slancio segue la direzione del tuo sguardo", spiega Woods. Se guardi verso il basso troppo a lungo, tutta l'energia che dovrebbe spingerti in avanti si disperderà a terra.



Dovresti anche resistere alla tentazione di tenerti ai manubri del tapis roulant, avverte Woods. Appoggiarti ai manubri può inibire la tua andatura. E al posto di affannarti sui pulsanti o i display della macchina per valutare il tuo impegno, utilizza mentalmente una semplice scala da 1 a 10. Più alto è il numero, maggiore sarà il tuo sforzo.



Infine, è importante dirlo, rimanda messaggi e chiamate al termine dell'allenamento. Quando corri su un nastro in movimento, è necessario limitare le distrazioni (a meno che tu non voglia finire su un video virale).