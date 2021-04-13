Come smettere di paragonarti agli altri in palestra

Chiedi al coach: "Come posso smettere di fare paragoni tra me e un'amica in forma?"
Coaching
Una giovane appassionata di fitness vuole un fisico "scolpito" come quello della sua amica, ma secondo Joni Taylor, coach della Georgia, non c'è modo di sapere come si allenano gli altri.
"Chiedi al coach" è una rubrica di consigli per aiutarti a mantenere la massima concentrazione.
D:
Cara Coach,
mi sono sempre allenata. Al momento, partecipo a una serie di lezioni online di progressive HIIT, corro un paio di giorni alla settimana e faccio yoga praticamente ogni mattina. Da un po' di tempo, consumo anche più alimenti di origine vegetale. In generale, la mia routine mi fa sentire bene. Di recente, però, una mia cara amica ha iniziato a fare sollevamento pesi, ha apportato alcune modifiche alla sua dieta ed ecco che, all'improvviso, sfoggia un corpo scolpito alla perfezione. Dovrei essere felice per lei, giusto? Invece, provo quasi rabbia perché, a essere sinceri, è sempre stata un po' pigra, quindi non mi sembra giusto che io mi stia allenando per ottenere un risultato simile da molto più tempo e non lo abbia ancora raggiunto. Sta diventando una vera ossessione: quando mi alleno penso alla SUA routine, e quando faccio la spesa penso alla SUA dieta. Sto anche cominciando a odiarmi per non essere felice per lei. Come posso rimettermi in riga e uscire da questo folle loop mentale?
Ultimamente critica e invidiosa
Appassionata di fitness, 24 anni
R:
Apprezzo la tua onestà: non è facile ammettere di provare sentimenti del genere. E sappi che mi è successa la stessa cosa.
A volte vedo qualcuno sul tapis roulant accanto a me aumentare il ritmo e, all'improvviso, mi ritrovo a fare lo stesso: premo quel pulsante anche se, fino a un minuto prima, la mia velocità andava benissimo.
Così mi ritrovo a pensare: "Ok, cosa stai facendo? Non conosci questa persona. È il tuo quarto allenamento di fila, quindi sì, gli altri possono premere il tasto e aumentare un po' la velocità". Devo concentrarmi e assicurarmi di fare ciò che è giusto per me e per il mio corpo, che non è certo mettermi in pari con quello che fanno gli altri.
Ma sono stata anche dall'altra parte. Ci sono persone che mi dicono: "Ti odio per le tue braccia!", perché sanno che non ho dovuto sollevare pesi per migliorarne la definizione. È questione di genetica. Non mi prendo il merito, ma questo non le trattiene dall'essere invidiose.
Quello che provi è normale. Devi solo imparare a riprenderti in quei momenti, fare un bel respiro e ricordarti di alcune cose.
Tendiamo a essere severi con noi stessi più di quanto dovremmo.
Innanzitutto, quando pensi che per lei sia più facile, ricorda che questa è solo una tua teoria. Non sai con quanto impegno si stia allenando o cosa stia mangiando di preciso. Magari si sveglia due ore prima ogni mattina per allenarsi. E magari non si concede un aperitivo da sei mesi.
Detto questo, devi considerare che ogni corpo risponde in modo diverso alle stesse attività. Una mia amica, per esempio, non si allena molto, ma quando decide di farlo… accidenti, perde peso in un batter d'occhio. Forse la tua amica, anche se non è costante quanto te, ha un tipo di metabolismo che le permette facilmente, come dici tu, di sfoggiare un corpo "scolpito alla perfezione".
Oppure, è possibile che stia beneficiando del "periodo felice" di un nuovo allenamento durante il quale, in genere, si ottengono diversi risultati. Ricorda che quando introduci una nuova routine, il corpo deve lavorare molto duramente per tenere il passo, per cui brucia più calorie e utilizza più muscoli prima di raggiungere una maggiore efficienza e adattarsi all'esercizio fisico.
Non molto tempo fa ho sperimentato anch'io un periodo felice. Di recente, ho avuto una bambina e stavo cercando di tornare al mio peso ideale, ma non potevo andare in palestra a causa del lockdown. Così ho tirato fuori un vecchio DVD di HIIT (nonché il mio vecchio lettore DVD!) che non usavo da 15 anni. È bastato fare un tipo di allenamento diverso per perdere peso molto più velocemente rispetto a quanto ci sarebbe voluto se avessi ripreso la mia solita routine.
Puoi provare anche tu qualcosa di nuovo e vedere cosa succede. Ma fallo solo se non sei veramente soddisfatta della tua routine di allenamento. Perché sembra che tu abbia dedicato molto tempo a capire cosa funziona per te. Sembri molto disciplinata e competente. E tendiamo a essere severi con noi stessi più di quanto dovremmo. Quindi, non rinunciare a tutto questo a meno che tu non lo voglia davvero. Il fatto che il tuo aspetto non sia simile a quello della tua amica non significa che tu abbia fallito.
Ma se effettivamente non ti piace il tuo allenamento, se fai fatica a restare motivata e temi ogni ripetizione cinque giorni alla settimana, allora cambia. Forse la ragione del tuo risentimento sta proprio nel fatto che non ti stai godendo il tuo percorso.
Ad ogni modo, pensa alla motivazione che ti spinge ad allenarti e a mangiare sano. Ti alleni per avere un certo aspetto? Per quanto mi riguarda, non è una motivazione sufficiente per farmi continuare. L'allenamento è una parte importante della mia cura personale. È il mio antistress, mi mantiene mentalmente lucida e so che può aiutarmi a rimanere in salute con l'avanzare dell'età. È questo che mi fa continuare ad allenarmi e a concentrarmi su di me, giorno dopo giorno.
…Se fai fatica a restare motivata e temi ogni ripetizione cinque giorni alla settimana, allora cambia.
Quando avrai capito il motivo per cui ti alleni, sarà più facile apprezzare la tua dedizione, il tuo impegno e la tua forza. E questo potrebbe darti la sicurezza per rilassarti e dire: "Ok, sto facendo ciò che va bene per me, gli altri stanno facendo ciò che va bene per loro e ce n'è per tutti!". Potresti anche ritrovarti a essere felice per la tua amica, e questo tipo di sentimento è già di per sé una ricompensa.
Coach Taylor
Joni Taylor è Head Coach del basket femminile presso l'Università della Georgia. Nel 2016 è stata nominata "Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach of the Year". La sua impressionante carriera da coach annovera incarichi alla LSU e altre università come Alabama, Louisiana Tech e Troy University. Giocatrice di spicco presso l'Università dell'Alabama, con 716 punti, 555 rimbalzi e 103 stoppate, è stata al quarto posto tra i leader di carriera della scuola e ha guidato il Tide in due tornei NCAA e due WNIT. Taylor ha vinto numerosi premi per il suo impegno al servizio della comunità.
Invia un'e-mail a askthecoach@nike.com con una domanda su come migliorare il tuo approccio mentale nello sport e nel fitness.
Illustrazioni: Harrison Freeman
Vai oltre
Per ulteriori consigli degli esperti su mentalità, allenamento, alimentazione, recupero e sonno, consulta l'app Nike Training Club.
Vai oltre
Per ulteriori consigli degli esperti su mentalità, allenamento, alimentazione, recupero e sonno, consulta l'app Nike Training Club.