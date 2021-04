Come smettere di paragonarti agli altri in palestra

Oppure, è possibile che stia beneficiando del "periodo felice" di un nuovo allenamento durante il quale, in genere, si ottengono diversi risultati. Ricorda che quando introduci una nuova routine, il corpo deve lavorare molto duramente per tenere il passo, per cui brucia più calorie e utilizza più muscoli prima di raggiungere una maggiore efficienza e adattarsi all'esercizio fisico.



Non molto tempo fa ho sperimentato anch'io un periodo felice. Di recente, ho avuto una bambina e stavo cercando di tornare al mio peso ideale, ma non potevo andare in palestra a causa del lockdown. Così ho tirato fuori un vecchio DVD di HIIT (nonché il mio vecchio lettore DVD!) che non usavo da 15 anni. È bastato fare un tipo di allenamento diverso per perdere peso molto più velocemente rispetto a quanto ci sarebbe voluto se avessi ripreso la mia solita routine.



Puoi provare anche tu qualcosa di nuovo e vedere cosa succede. Ma fallo solo se non sei veramente soddisfatta della tua routine di allenamento. Perché sembra che tu abbia dedicato molto tempo a capire cosa funziona per te. Sembri molto disciplinata e competente. E tendiamo a essere severi con noi stessi più di quanto dovremmo. Quindi, non rinunciare a tutto questo a meno che tu non lo voglia davvero. Il fatto che il tuo aspetto non sia simile a quello della tua amica non significa che tu abbia fallito.



Ma se effettivamente non ti piace il tuo allenamento, se fai fatica a restare motivata e temi ogni ripetizione cinque giorni alla settimana, allora cambia. Forse la ragione del tuo risentimento sta proprio nel fatto che non ti stai godendo il tuo percorso.



Ad ogni modo, pensa alla motivazione che ti spinge ad allenarti e a mangiare sano. Ti alleni per avere un certo aspetto? Per quanto mi riguarda, non è una motivazione sufficiente per farmi continuare. L'allenamento è una parte importante della mia cura personale. È il mio antistress, mi mantiene mentalmente lucida e so che può aiutarmi a rimanere in salute con l'avanzare dell'età. È questo che mi fa continuare ad allenarmi e a concentrarmi su di me, giorno dopo giorno.