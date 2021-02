3 segnali che ti dicono che potresti avere bisogno di svegliarti prima

Ti ritrovi in queste descrizioni? Il passo successivo per un sonno efficace è provare il semplice esperimento di Mah per determinare la quantità di sonno di cui hai bisogno. Nel prossimo periodo di ferie o di vacanza (oppure quando hai la possibilità di svegliarti quando vuoi) scegli un'ora per andare a dormire ogni sera, non mettere la sveglia e controlla l'ora in cui ti svegli naturalmente. Secondo Mah, dopo alcuni giorni avrai un'idea di quante ore ti occorrono per riposarti perfettamente. Se all'improvviso dormi più del solito, ad esempio 10 ore a notte, ma soprattutto se riscontri altri sintomi, parlane con il tuo medico per cercare di capirne eventuali cause, come la depressione o un altro disturbo.



Una volta scoperto quanto sonno ti serve, fai tutto il possibile per andare a dormire e svegliarti ogni giorno alla stessa ora, come suggerito da Mah. Il "sonno a yo-yo", ossia dormire molto di più in alcuni giorni e molto meno in altri, può stravolgere il tuo orologio biologico e creare i presupposti per una serie di disturbi, tra cui l'ipertensione e una sensazione di continuo jetlag. Quindi, a meno che tu non decida di eliminare la sveglia del sabato mattina per recuperare il "sonno perduto" dopo una settimana difficile o perché non ti senti bene, dormire troppo non è ciò di cui il corpo ha realmente bisogno.



Puoi averne la prova inconfutabile quando dormire di più non ti aiuta a recuperare le energie. "Non dovresti andare a dormire tardi e svegliarti tardi solo perché puoi farlo, perché questo potrebbe mandare in tilt il tuo orologio. Andare a letto prima è sempre meglio che svegliarsi tardi, se vuoi ritrovare la sincronia, ma ognuno può fare quello che più si adatta ai propri impegni quotidiani", dice Mah.



Ricorda che il sonno dovrebbe aiutarti a recuperare, ricaricare le energie e prepararti per la nuova giornata. Se non è così, forse è il momento di mettere in atto un piano.