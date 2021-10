Scegliere le scarpe da running per le periostiti

Non c'è una soluzione universale per le scarpe da running.La scarpa che fa per te dipende dalla struttura del tuo piede, dal tuo stile di corsa e dal terreno che vuoi affrontare.Ma se le periostiti tibiali ti preoccupano, ecco alcune cose da considerare.

L'aumento della pronazione del piede può esporti a un maggiore rischio di periostite tibiale.La pronazione è il movimento naturale che si verifica nel piede quando si fa un passo avanti.Il peso si sposta dal tallone e viene distribuito in avanti e leggermente all'interno, attraverso l'avampiede.

L'iperpronazione tende a verificarsi in chi ha i piedi piatti.In caso di iperpronazione, il movimento di rotazione verso l'interno viene esagerato.Di conseguenza, l'arco plantare può cedere e la caviglia può iniziare a ruotare verso l'interno.Con il tempo, questo fenomeno può portare a infortuni, tra cui la periostite tibiale.Ma una scarpa ad alta stabilità può essere d'aiuto.

Le scarpe ad alta stabilità sono pensate per mantenere il tuo piede in posizione sicura, per minimizzare l'impatto dell'iperpronazione.Alcuni studi sulla meccanica della corsa suggeriscono che le migliori scarpe per evitare periostiti tibiali sono pensate per sostenere l'arco plantare e assicurare una maggiore stabilità attraverso l'intersuola fino al tallone.

Inoltre, scegliere una forma ampia ed esagerata può garantire corse più stabili e sicure, e un inserto sul tallone può contribuire a mantenere un allineamento ideale tra piede e caviglia.

In anni recenti, si è temuto che le scarpe ad alta stabilità potessero causare periostiti tibiali.Infatti, alcuni runner hanno iniziato a correre a piedi nudi per ridurre gli infortuni.

Ma indossare scarpe da running minimali potrebbe tradursi in un rischio maggiore di dolori a polpacci e stinchi.La American Academy of Orthopaedic Surgeons ha espresso preoccupazione per questa tendenza.

L'organizzazione riconosce che la corsa a piedi nudi può distribuire lo sforzo dovuto all'impatto tra i muscoli, ma non ha trovato prove a sostegno dell'ipotesi che correre a piedi nudi riduca il rischio di qualunque tipo di infortunio.

La scelta migliore, quindi, consiste probabilmente nell'indossare scarpe ammortizzate con una buona capacità di assorbimento degli urti.Cerca scarpe dotate di schiuma durevole che sostenga le tre fasi di appoggio del runner.

Una scarpa con forma rocker, ad esempio, può garantire flessibilità quando il piede si stacca da terra, offrire un'andatura fluida quando si muove in avanti e ammortizzare in modo stabile il contatto con la superficie.Una maggiore altezza della schiuma e una quantità minore di materiale tra soletta e intersuola aiuta a creare un'esperienza più reattiva.

Infine, quando vuoi acquistare scarpe che contribuiscano a evitare le periostiti tibiali, scegline un paio che sia stato testato per ridurre gli infortuni.

Ad esempio, nel quadro del programma Project: Run Fearless, gli scienziati del Nike Sports Research Lab hanno unito prove cliniche sulla meccanica della corsa e pareri forniti da veri runner per sviluppare una scarpa leggera e reattiva che assicura comfort e supporto.

Ogni volta che il laboratorio produce una nuova scarpa Project: Run Fearless, la sottopone a test rigorosi pensati per verificare se davvero contribuisce a ridurre gli infortuni legati al running.Recenti studi indicano che i design da loro ideati vanno nella direzione giusta.

Tuttavia, questi esperti di scarpe ricordano a tutti che una scarpa non basta da sola a evitare gli infortuni.Ci sono altri fattori che svolgono un ruolo chiave in questo senso.