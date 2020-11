Come correre distanze più lunghe senza rischi

Un modo personalizzato per progredire

Secondo Gabbett, il modo migliore per aumentare il carico è affidarsi a una strategia più individualizzata come quella che usa per i suoi atleti, conosciuta come "Acute Chronic Workload Ratio", o ACWR (rapporto tra carico acuto e carico cronico). Un po' complicato da pronunciare, forse, ma piuttosto semplice da mettere in pratica. "Questo metodo mette in relazione il carico della settimana appena conclusa (carico acuto) con quello delle quattro settimane precedenti (carico cronico)", spiega Gabbett. Se non hai ancora completato quattro settimane di allenamento, resta su distanze settimanali che ritieni facilmente gestibili per il tuo primo mese di corsa, in modo da iniziare a costruire basi solide, e utilizza questo parametro per aggiungere chilometri.



"È un feedback ciclico", spiega Gabbett. Ogni volta che aggiungi del carico, in distanza o in velocità, registra come ti senti subito dopo ("Ho superato le salite come un treno") ed entro le 48 ore successive ("Ho le gambe a pezzi"). Basandoti su entrambe le sensazioni, dovresti avere abbastanza elementi per decidere se aumentare il carico o dedicare un altro po' di tempo al recupero.



Se, ad esempio, nelle ultime settimane hai corso 16 km a settimana e nell'ultima ne hai percorsi 24, quest'ultimo carico è di 1,5 volte maggiore al precedente. Se è stato faticoso o poco piacevole, è consigliabile restare a 24 km o addirittura tornare a 16 nella settimana successiva. Se invece ti senti bene, puoi provare a incrementare il carico nuovamente dell'1,5. Può sembrare incredibile, ma mantenere questo indice di incremento può essere la scelta migliore. La ricerca, infatti, mostra che un indice ACWR compreso tra 0,8 e 1,3 è associato a una bassa percentuale di rischio di infortunio, che cresce in modo significativo quando l'indice è superiore a 1,5.



Un altro strumento fondamentale per evitare le pause forzate a causa di infortuni è l'allenamento della forza. Inserire nella propria routine di allenamento per la resistenza un lavoro specifico per i glutei e il core, secondo la ricerca, può risparmiare i più comuni infortuni da sovraccarico, afferma Mayer, dal momento che rinforza ossa, tendini e muscoli rendendoli più resistenti allo stress della corsa. Prova a correre a giorni alterni e a inserire l'allenamento per la forza (e, ovviamente, il recupero) tra una corsa e l'altra.



Per quanto possa apparire noiosa, una progressione "lenta e costante" è la chiave per correre tutta la vita in perfetta salute. Una prospettiva decisamente allettante.