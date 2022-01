Quando si iniziano a vedere i risultati dell'allenamento?

Se stai seguendo un programma di allenamento incentrato sul bodybuilding e sulla creazione di massa muscolare, devi sapere che per aumentare il volume dei muscoli ci vuole tempo. Non basta un giorno, perché si tratta di un processo fisiologicamente complesso. Richiede pazienza, perseveranza e dedizione nei tuoi allenamenti.

Prendiamo per esempio questo studio randomizzato controllato del 2017, pubblicato nello European Journal of Applied Physiology. I ricercatori hanno calcolato in quanto tempo un gruppo di principianti non allenati riusciva ad aumentare la massa muscolare. I partecipanti si sono esercitati due volte a settimana per quattro settimane, aggiungendo un carico sempre più pesante a ogni sessione. Dopo quattro settimane, la crescita muscolare si era verificata, ma era così minima da essere rilevabile soltanto tramite ecografia.

Uno studio del 2016 pubblicato sull'International Journal of Exercise Science ha esaminato invece la rapidità dell'ipertrofia (crescita) muscolare in un gruppo di individui allenati. Dopo essersi allenati tre giorni alla settimana per otto settimane, i partecipanti hanno aumentato la massa muscolare magra di circa il 2%.

Per ottenere una crescita muscolare ottimale, la formula giusta è allenarsi in modo costante per 12 settimane. Uno studio del 2012 pubblicato sul Journal of Strength and Conditioning Research ha concluso che tre mesi è il tempo medio di allenamento necessario per notare miglioramenti significativi nella massa muscolare.

Le ricerche che abbiamo citato suggeriscono quindi che, se ti alleni con costanza, la massa muscolare inizia ad aumentare dopo quattro settimane. Ma perché questa crescita sia visibile, dovrai probabilmente attendere tre mesi. Il sollevamento pesi da solo potrebbe non dare i migliori risultati, ma ci sono altri tre importanti fattori in grado di influenzare l'ipertrofia muscolare.