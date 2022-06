Cos'è il training funzionale?

1. L'allenamento funzionale migliora le prestazioni atletiche

Integrare gli esercizi funzionali nella routine di allenamento può migliorare notevolmente le prestazioni degli atleti. Il rafforzamento total body, la stabilità e una maggiore qualità dei movimenti sono tutti aspetti legati a un miglioramento delle prestazioni atletiche. Ecco perché gli esercizi funzionali sono così comuni negli allenamenti sportivi.

Ad esempio, i box jump possono migliorare la tua velocità di sprint se giochi a calcio, e i lanci dal petto con la palla medica possono aiutarti a potenziare il pugno se fai pugilato. Questi movimenti funzionali lavorano su specifici schemi motori utilizzati nel tuo sport, con l'obiettivo di sviluppare forza, potenza e mobilità da sfruttare anche fuori dalla palestra.

2. L'allenamento funzionale previene gli infortuni e aiuta nella riabilitazione

L'allenamento funzionale contribuisce a prevenire gli infortuni e facilita la riabilitazione. Gli squilibri e le asimmetrie nei movimenti comuni causano indebolimenti che aumentano la probabilità di infortuni. Rafforzando gli schemi dei movimenti funzionali che utilizzano più gruppi muscolari allo stesso tempo, insegni al tuo corpo a muoversi in modo armonico. Questo contribuisce a controbilanciare i punti deboli o gli squilibri naturali, prevenendo gli infortuni.

3. L'allenamento funzionale è a basso impatto

Il fitness funzionale è a basso impatto, e spesso prevede esercizi a corpo libero. Di conseguenza, è ottimo per la riabilitazione dagli infortuni, per i principianti, le donne in gravidanza e le persone in età avanzata. Alcuni esempi di esercizi funzionali a basso impatto sono:

Goblet squat

Camminata con i pesi

Ponte a una gamba

Piegamento

Affondo

Questi esercizi, tra gli altri, non causano stress alle articolazioni e possono essere facilmente adattati alle tue capacità o al tuo livello di fitness. Le routine di allenamento funzionale spesso prevedono manubri o kettlebell oppure sono a corpo libero, quindi sono ideali per gli allenamenti in casa.

4. L'allenamento funzionale migliora mobilità e coordinamento

Avere una buona mobilità significa essere in grado di eseguire schemi motori senza incontrare limitazioni. Significa avere un'ampia libertà di movimento, oltre al controllo neuromuscolare e alla forza per eseguire un movimento specifico. Nell'allenamento funzionale, il corpo impara a muoversi in armonia. Questo migliora la consapevolezza e il coordinamento, influendo positivamente sulla mobilità complessiva.

5. Con l'allenamento funzionale non ti annoi mai

Se non ne puoi più di curl dei bicipiti, sit-up, distensioni su panca, squat e stacchi da terra con bilanciere, l'allenamento funzionale fa al caso tuo. Spostare pesi in giro per la palestra per un certo numero di serie e ripetizioni può diventare molto… ripetitivo. Perché non provare qualcosa di diverso?

Ecco alcuni esempi di esercizi tipici dell'allenamento funzionale:

Passo dell'orso

Piegamento in verticale al muro

Arrampicata con la corda

Ponte con estensione del braccio

Spinta/trazione con slitta

6. L'allenamento funzionale migliora forza e potenza

Qualsiasi attività che svolgi dentro o fuori la palestra risulta più semplice se i tuoi muscoli sono forti. Un muscolo forte è un muscolo potente, cioè unisce forza e velocità. Svolgere questi esercizi esplosivi crea forza funzionale e migliora la forza generata:

Box jump

Step up laterali

Squat jump con pausa

Lanci con palla medica pesante

Salti verticali a corpo libero

7. L'allenamento funzionale brucia i grassi

Gli allenamenti funzionali possono avere un'intensità molto elevata. Esercizi come quelli elencati sopra reclutano fibre muscolari a contrazione rapida in più muscoli di grandi dimensioni. Questo ha un effetto considerevole sul metabolismo. Se ti stai chiedendo quante calorie vengono bruciate nell'allenamento funzionale, la risposta è: tantissime! Più muscoli vengono attivati durante un allenamento, più energia viene consumata. La contrazione dei muscoli più grandi consuma più ossigeno ed energia, bruciando di conseguenza più calorie.