Le ricette degli atleti: fajitas di agnello con la capitana della nazionale di calcio inglese, Steph Houghton

Preparazione

Nella ciotola, unire l'aglio, il succo di lime, il ras-el-hanout, il cumino e l'origano. Aggiungere l'agnello, mescolare bene, condire con sale e pepe e lasciare marinare in frigorifero per 15 minuti.



Nel frattempo, tagliare peperoni e cipolle a fettine sottili.



Riscaldare 2 cucchiai di olio nella padella a fuoco medio. Aggiungere l'agnello senza sovrapporre i pezzi. Rosolare fino a quando non è più rosa al centro, quindi per circa 5-6 minuti. Mettere da parte l'agnello e coprirlo con un foglio di alluminio per tenerlo al caldo.



Aggiungere nella padella l'olio rimasto e i peperoni senza sovrapporli. Rosolare, condire con sale e pepe e cuocere per circa 5 minuti, fino a quando i peperoni non risultano morbidi e fragranti, ma non molli.



Mettere da parte i peperoni e ripetere la procedura con la cipolla. Rimettere tutti gli ingredienti in padella per farli scaldare nuovamente e aggiungere un altro pizzico di sale e pepe.



Pulire la padella e riscaldarvi le tortillas a fuoco medio-alto per circa 30 secondi per lato. Farcirle con il mix per fajitas e con l'avocado a fettine o con il guacamole.