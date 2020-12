Le ricette degli atleti: bowl di salmone di Noah Ohlsen

Preparazione

Preriscaldare il forno a 375 °F. Su un tagliere, rimuovere la pelle del salmone con un coltello grande e affilato. Tamponare la pelle per asciugarla. Condire con 1 cucchiaio di olio d'oliva. Disporre la pelle su una teglia rivestita con carta da forno e arrostire per 10 minuti o finché non diventa croccante. Sfornare e lasciare raffreddare (questa prelibatezza è per gli amici a quattro zampe).



Abbassare il forno a 300 °F. In una ciotola grande, unire 3 tazze d'acqua e 3 cucchiai di sale. Lasciare marinare il salmone nella ciotola per 15 minuti. Togliere il salmone, asciugarlo e condirlo con 2 cucchiai di olio d'oliva. Condire entrambi i lati del pesce con sale, pepe e paprika. Disporlo su una teglia rivestita con carta da forno nuova e arrostire per 20 minuti o finché non si sfalda con un coltello o una forchetta.



Nel frattempo, portare a ebollizione il brodo di pollo e il farro in una pentola di media grandezza. Abbassare la fiamma e cuocere a fuoco lento il farro per 20 minuti o finché non diventa tenero. Scolare il liquido in eccesso.



Mettere nel frullatore il basilico, i pinoli, la spirulina, l'aglio, il parmigiano, metà del succo di limone e ¼ di tazza di olio d'oliva. Azionare il frullatore e, con la macchina in funzione, versare lentamente altro olio d'oliva fino a ottenere un composto omogeneo. Condire con sale e pepe.



Unire lo yogurt greco e l'altra metà del succo di limone in una ciotola. Incorporare l'aneto.



Suddividere il farro in quattro ciotole, guarnire ciascuna con scaglie di salmone, un cucchiaio di pesto e un pizzico di yogurt al limone. Offrire la pelle di salmone al proprio animaletto di casa.