Perché e come accogliere l'incertezza secondo gli esperti di psicologia

Come la storia recente ha reso molto chiaro, nessuno è in grado di prevedere il futuro, nemmeno quel sensitivo che in qualche modo sapeva che avresti adottato un cane. La maggior parte di noi, se non tutti, ha appena superato l'anno e mezzo più inaspettato e imprevedibile di sempre (e grazie a questo ora siamo più forti). Ma la vita continuerà a essere incerta. È sensato prenotare un viaggio in Messico con gli amici per il mese prossimo? A quale corso di specializzazione ti iscriverai? Quella maratona si terrà realmente? Ogni attimo successivo a quello che stai vivendo presenta tratti di imprevedibilità. L'incertezza è inevitabile.

Ecco perché sentirsi ancora più a proprio agio con essa può aiutarci a domare l'ansia e potrebbe essere anche la spinta necessaria per raggiungere obiettivi che ci sembrano fuori portata. "L'unica cosa certa in questo mondo è il cambiamento. Più lo accettiamo, più il cambiamento ci sembrerà entusiasmante, come un'infusione di nuova energia", afferma Mollie Eliasof, psicoterapeuta e assistente sociale certificata di New York.