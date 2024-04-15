Secondo Richie, i pantaloni da running da uomo Nike Trail Dawn Range Dri-FIT sono la scelta migliore per correre sullo sterrato (e poiché questo modello è disponibile in un'estesa gamma di taglie, Croze lo consiglia anche per le donne). A partire dai suggerimenti di chi pratica il trail running, Nike ha sviluppato questi pantaloni leggeri ed elasticizzati per soddisfare qualunque necessità e offrire spazio extra per portare con te tutto quanto occorre durante le long run all'aria aperta. "Hanno una vestibilità affusolata e rilassata e sono regolabili all'orlo per adeguarsi alle condizioni del terreno e dei sentieri", spiega Richie.

Per chi desidera maggiore compressione e supporto per il trail running, i leggings a sostegno elevato a 7/8 Nike Trail Go a vita alta e con tasche da donna offrono tutte le caratteristiche giuste, tra cui sei tasche, un moschettone, una tasca in mesh per riporre la maglia quando il caldo si fa sentire e uno zainetto rimovibile per riporre gli accessori indispensabili.