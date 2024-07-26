"Le scarpe da running sono progettate in modo da calzare in base alla misura, con circa un pollice di spazio tra l'estremità della scarpa e l'alluce", afferma Bumbalough. "Le dita possono anche toccare in punta, se preferisci una calzata più avvolgente, ma devi comunque evitare di comprimere e deformare le dita perché rischieresti di farti male", aggiunge O'Donnell.

Un altro consiglio pratico per verificare la calzata di una scarpa è quello suggerito da Ridley: "quando provi le scarpe, pianta il piede a terra e piega leggermente il ginocchio. Se riesci a far passare un dito o un dito e mezzo tra il tallone e la scarpa, allora la calzata è giusta", spiega l'esperto. Ricorda inoltre che è del tutto normale, e frequente, avere un piede leggermente più lungo dell'altro, ed è un aspetto che dovrai tenere presente quando scegli la misura delle tue scarpe.