Come trovare le migliori scarpe da running neutre per te

La corsa è essenzialmente uno sport che ti consente di allacciare le scarpe e cominciare ad allenarti, senza il vincolo di accessori costosi o ingombranti.

Per molti runner, specialmente se il livello è principiante, il comfort è una priorità assoluta nella scelta delle scarpe. Ed è logico! Se i piedi non stanno comodi, come puoi goderti la corsa? La ricerca lo conferma. Secondo uno studio del 2020 pubblicato in PLoS One, chi inizia a praticare il running e deve scegliere le scarpe, preferisce il comfort complessivo rispetto a qualsiasi elemento in grado di migliorare le prestazioni e di prevenire gli infortuni. Acquistare una scarpa in base alla calzata è un ottimo punto di partenza. Prima di effettuare qualsiasi acquisto, chiedi consiglio agli esperti del negozio di articoli di running della tua zona.

Sebbene spesso associamo termini come ammortizzazione al comfort, scegliere una scarpa soltanto in base a questo aspetto non è sempre la soluzione ideale. Infatti esiste una varietà di caratteristiche da considerare per individuare il paio di scarpe più adatto alle tue esigenze. Per cominciare, potresti sperimentare diversi tipi di supporto, morbidezza e flessibilità per trovare la calzata perfetta.

Scopri perché una scarpa da running neutra è ideale per la maggior parte dei runner e che cosa cercare di preciso al momento dell'acquisto.