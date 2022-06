L'acqua salata ti aiuta a idratarti dopo un allenamento?

Se aggiungi troppo sale probabilmente ti accorgerai che il sapore ne risentirà, come sottolinea Ashley Harpst, dietista e specialista dello sport presso Go for the Gold Nutrition. Per fortuna non occorre un bicchiere d'acqua di mare per mantenerti in forze, ma potresti comunque dover fare alcuni tentativi prima di trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Ecco alcuni aspetti che Harpst suggerisce di tenere a mente prima di idratarsi con acqua salata:

Intensità e durata dell'attività, nonché condizioni atmosferiche: l'obiettivo è quello di reintegrare il sodio perso, che dipenderà dalla quantità di sudore emesso. Ad esempio, in giornate umide Harpst suggerisce di assumere acqua salata con maggiore frequenza, anziché berne in grandi quantità durante ogni sessione di allenamento. Ciò potrebbe significare bere da mezzo bicchiere a un bicchiere scarso di una bevanda sportiva o una miscela di acqua e sale ogni 20 minuti.





Per quanto riguarda le quantità necessarie a prevenire i crampi muscolari, Allen suggerisce di diluire una confezione monodose, simile a quelle che si trovano nei ristoranti, in 250 ml di acqua o bevanda sportiva. Ciò equivale a circa 100 milligrammi di sodio. Ricorda che il sale da tavola (noto anche come cloruro di sodio) normalmente è composto da circa il 40% di sodio e il 60% di cloruro. Agli atleti dello stato del Missouri, Allen suggerisce di tenere alcune confezioni monodose nella borsa della palestra come soluzione rapida per contrastare crampi e debolezza. Idealmente sarebbe opportuno integrare anche altri elettroliti, come il potassio, il magnesio e il calcio. Le bevande sportive possono aiutare ad assumere le sostanze di cui si ha più bisogno.

"Il consumo di bevande sportive può essere particolarmente utile", afferma Allen. "I carboidrati contenuti in quelle bevande, infatti, possono contribuire ad attirare il sodio all'interno delle cellule, stimolando una reidratazione più rapida".