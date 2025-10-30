Le migliori idee regalo Nike per i colleghi

I migliori regali Nike per i colleghi e le colleghe
Guida agli acquisti
Con queste sette idee regalo Nike, farai un figurone al lavoro.
Avere buoni rapporti con i colleghi e le colleghe rende qualsiasi lavoro più gradevole. Sorprendi le persone che lavorano con te: gli articoli Nike sono adatti a molti interessi diversi e potrebbero essere la tua carta vincente durante le festività o in occasione dei compleanni.
Dalle calze morbide ed economiche alle felpe confortevoli, dai un'occhiata a queste idee regalo Nike per colleghi e colleghe.
Sette idee regalo Nike per colleghi o colleghe
1. Per chi non si stacca mai dal computer: occhiali per la luce blu
Gli occhiali della collezione Nike Blue Light presentano delle lenti con un rivestimento di prima qualità, che aiuta a ridurre l'esposizione alla luce blu di smartphone, laptop e altri dispositivi con uno schermo, e sono quindi una scelta premurosa per quelle persone che passano molto tempo davanti a un dispositivo elettronico.
2. Per chi ha sempre freddo: maglie Nike Sportswear Club Fleece
Le maglie Nike Sportswear Club Fleece sono confortevoli per definizione: perfette, quindi, per i colleghi e le colleghe in cerca di un po' di tepore in ufficio. Tra felpe con cappuccio, modelli con zip e maglie a girocollo, tutti disponibili in tantissimi colori, hai l'imbarazzo della scelta.
3. Per chi ama parlare di sport: articoli sportivi professionali
Lavori con una persona che ha una grande passione per la sua squadra del cuore? Allora scegli uno dei regali Nike pensati per chi ama lo sport. Troverai maglie, t-shirt, cappelli, sciarpe e non solo con i colori e gli stemmi di tantissime squadre sportive.
4. Per chi si allena in pausa pranzo: borsoni Nike
I borsoni Nike (alcuni con volume fino a 51 litri) sono perfetti per chi va al lavoro portandosi dietro l'attrezzatura sportiva. Uno dei modelli migliori, il borsone Nike Storm-FIT ADV Utility Power, è realizzato in un materiale impermeabile che protegge il contenuto da pioggia e umidità.
5. Per chi fa attenzione all'idratazione: borracce Nike
Da Nike Recharge, una borraccia isolata a vuoto da 900 ml, a Nike TR Hyper Charge da 700 ml, una borraccia shaker utile sia prima che dopo l'allenamento come mixer o semplicemente per bere, le borracce Nike aiutano colleghi e colleghe a rimanere idratati.
6. Per chi ama le calze colorate e divertenti: calze Nike
Le calze sono sempre un regalo gradito: fanno comodo a chiunque, anche alle persone con cui lavori. Le calze Nike sono pensate per essere comode e anche per lo sport: molte, infatti, sono realizzate con tecnologia traspirante che aiuta a tenere la pelle asciutta. Sono disponibili fantasmini, calze alla caviglia e di media lunghezza.
7. Per chiunque: gift card Nike
Non sai cosa regalare? Con una gift card Nike, vai sul sicuro. Scegli l'importo e inviala per posta o per e-mail; se preferisci, puoi anche consegnarla a mano.