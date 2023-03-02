La migliore attrezzatura e i migliori accessori da allenamento da football americano Nike

Aggiungi degli strati base imbottiti Nike Pro sotto le imbottiture per le spalle o i pantaloni da football americano per godere di maggiore ammortizzazione quando ti alleni a dare e a ricevere colpi. Questi strati base per la parte superiore e inferiore del corpo per adulti e bambini presentano un'imbottitura in schiuma Nike HyperStrong su fianchi, cosce, spalle e gabbia toracica per aggiungere uno strato di ammortizzazione nei punti meno protetti.

Gli strati base a compressione sono leggeri, traspiranti e realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT, che assorbe l'umidità e allontana il sudore per un maggiore comfort durante l'allenamento.

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