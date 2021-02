Come mantenere alta la motivazione per allenarsi a casa

R:

Sai cosa? Sei in buona compagnia. All'ultimo anno di college, ho dovuto lottare per ritrovare la mia motivazione.



Avevo subito tanti di quegli infortuni, ed ero così stufa di svegliarmi ogni mattina alle 6 per andare a correre. Non pensavo nemmeno a diventare una professionista, perché la WNBA era solo agli inizi. Ma ero anche capitana della squadra e sapevo di voler concludere al meglio la mia carriera di basket al college, per essere un esempio per le mie compagne di squadra e portare a termine ciò che avevo iniziato.



Quindi non preoccuparti se fai fatica a restare motivato. Succede a TUTTI gli atleti.



Ogni volta che mi sono trovata in difficoltà, ho dovuto fare un passo indietro e chiedermi: "Perché gioco?" Da piccola lo facevo perché era divertente; al college, invece, non era sempre così. Allora perché mai ho continuato? Dopo averci riflettuto parecchio, mi sono resa conto che il basket era un modo per ringraziare i miei genitori. Sono stati loro che hanno intuito il mio potenziale e mi hanno aiutata a crescere. Volevo dimostrare loro la mia gratitudine, e l'ho fatto dando il massimo di me stessa, giorno dopo giorno.



Questo è il mio "perché", il mio scopo, ed essere consapevole del mio obiettivo è stato ciò che mi ha permesso di superare qualsiasi sfida che ho dovuto affrontare come atleta. Ed è ciò che tuttora mi spinge ad affrontare ogni nuova sfida come coach.



Sappiamo entrambi che il basket a livello agonistico richiede molto impegno. È per questo che dev'essere il tuo "perché" a farti scendere dal letto e spingerti a prendere in mano il pallone anche senza compagni di squadra o coach. E se vuoi davvero che la tua motivazione duri nel tempo, dev'essere qualcosa di più grande di te, più grande dello sport che pratichi. Perché se giochi solo per vincere il campionato e poi lo vinci, cos'altro ti resta?