Insegna ai bambini come celebrare i loro sforzi e li aiuterai a migliorare i loro risultati.

In questo articolo, ti mostreremo come utilizzare incoraggiamenti sinceri e positivi per motivare i tuoi bambini ad andare avanti, anche quando si trovano davanti a degli ostacoli. E perché questo non potrà che portare loro benefici.



Quando i bambini gironzolano per casa, è importante tenerli in movimento e di buonumore. Per questo motivo, prendendo spunto dall'iniziativa Made to Play di Nike, ti offriamo una panoramica dei 6 principi di coaching per aiutare i bambini a rimanere attivi e ottimisti. In questo articolo parliamo di lode: Houda Loukili, coach del programma Favela Street di Amsterdam, ci spiega l'importanza di questo valore.