Le migliori gonne da trekking Nike tutte da scoprire

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Unione perfetta di moda e funzionalità, queste straordinarie gonne da trekking vantano protezione UV, tasche e tessuti traspiranti e idrorepellenti.

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Le migliori gonne da hiking Nike tutte da scoprire

Il trekking richiede preparazione, dal decidere dove fare un'escursione a cosa portare. Forse ti starai chiedendo cosa indossare in caso di maltempo o dove riporre lo smartphone e altri oggetti indispensabili. Hai mai preso in considerazione una gonna da trekking? Le gonne e il loro cugino, lo skort, sono opzioni da trekking eleganti ma piene di funzionalità. Dal tessuto traspirante alle lunghezze regolabili e alle tasche strategiche, scopri questa selezione delle migliori gonne da trekking Nike.

1. Gonna con zip Nike ACG "Smith Summit" da donna

Le migliori gonne da hiking Nike tutte da scoprire

Il tempo può essere imprevedibile, ma con questa pratica gonna con zip potrai affrontare qualsiasi condizione. Il resistente tessuto idrorepellente di questa gonna da trekking con protezione UV è perfetto sia con la pioggia che con il sole. Il laccetto elastico sul bordo ti consente di personalizzarne la forma, mentre l'elastico in vita rivestito con cintura assicura una vestibilità perfetta. Anche lo spazio è abbondante, grazie alle numerose tasche e al moschettone attaccato. Se la temperatura aumenta, ti basterà togliere la parte inferiore della gonna, rimovibile grazie alla cerniera.

Scopri la gonna con zip Nike ACG "Smith Summit" da donna

2. Skort da running 12,5 cm a vita media Nike Trail Repel da donna con tasche

Le migliori gonne da hiking Nike tutte da scoprire

Gli skort sono molto apprezzati perché offrono la vestibilità e la funzionalità degli shorts, ma con lo stile di una gonna. Gli shorts elasticizzati integrati e l'ampio strato esterno ti permettono di muoverti liberamente. Hai bisogno di togliere qualche strato di troppo? Aggancia la maglia o il cappello al pratico passante della fascia in vita. Lo strato esterno della gonna con tessuto idrorepellente aiuta a mantenere la pelle asciutta anche quando è molto umido. Inoltre, le sei tasche offrono moltissimo spazio per i tuoi oggetti.

Scopri lo skort da running 12,5 cm a vita media Nike Trail Repel

3. Gonna Nike ACG "Snowgrass" UV da donna

Le migliori gonne da hiking Nike tutte da scoprire

Il resistente tessuto idrorepellente con protezione UV, le molte tasche e la lunghezza regolabile rendono Snowgrass la gonna da trekking ideale. La pratica cintura integrata offre una vestibilità perfetta, mentre il tessuto elasticizzato a due vie è comodo per tutto il giorno. Due tasche con zip, due tasche cargo in mesh e un moschettone triangolare offrono spazio per tutti i tuoi oggetti indispensabili. Se ti imbatti in una pozza d'acqua, basterà accorciare lo strato più lungo rimovibile. Hai bisogno di una coperta su cui sederti? Sgancia e apri il tutto.

Scopri la gonna UV Nike ACG "Snowgrass" da donna

4. Skort da training a vita media Nike Dri-FIT Bliss da donna

Le migliori gonne da hiking Nike tutte da scoprire

Questo versatile skort da training è perfetto di giorno come di sera. Può sembrare una normale minigonna, ma in realtà è la gonna perfetta per il trekking e non solo. Il morbido tessuto traspirante progettato con tecnologia Nike Dri-FIT mantiene la pelle asciutta senza rinunciare al comfort, mentre gli aderenti shorts interni e l'ampia fascia in vita sopra i fianchi offrono un sostegno ideale. Le tasche oblique sono ideali per riporre i tuoi oggetti indispensabili.

Scopri lo skort da training a vita media Nike Dri-FIT Bliss da donna

5. Skort Nike One Dri-FIT Ultra a vita alta da donna

Le migliori gonne da hiking Nike tutte da scoprire

Questo skort sostenitivo può accompagnarti sui sentieri e non solo. Gli shorts cuciti all'interno e la vita molto alta offrono un sostegno ottimale, mentre la tecnologia traspirante del morbidissimo strato esterno mantiene la pelle asciutta anche nelle condizioni meno confortevoli. Riponi lo smartphone nell'ampia tasca aperta e vai.

Scopri lo skort Nike One Dri-FIT Ultra a vita alta da donna

6. Skort a vita alta con tasche 8 cm Nike Pro Dri-FIT da donna

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Questo skort pieno di tasche presenta la stessa tecnologia traspirante, gli stessi shorts interni sostenitivi e la stessa comoda fascia in vita dello skort Nike One Dri-FIT Ultra a vita alta da donna. Tuttavia, questo modello ha più tasche e un'elegante stampa Nike Pro sugli inserti esterni in mesh.

Scopri lo skort a vita alta 8 cm Dri-FIT Nike Pro

7. Abito Nike One Dri-FIT da donna

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Chi ha detto che non puoi indossare un abito per fare trekking? Con questo abito sostenibile prepararsi per il trekking è semplicissimo. Realizzato in morbido tessuto a costine di peso medio, è elasticizzato e si asciuga rapidamente. Con gli shorts integrati e la tasca sinistra, hai tutti i vantaggi di uno skort senza doverti preoccupare della fascia in vita.

Scopri l'abito Nike One Dri-FIT da donna

8. Gonna lunga da golf Nike Dri-FIT Advantage da donna

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Se cerchi un po' più copertura, questa pratica gonna lunga da golf è la scelta perfetta. Con questa gonna potrai passare con facilità dal campo da golf ai sentieri e oltre. Il tessuto Dri-FIT leggero e traspirante mantiene la pelle asciutta, mentre gli shorts interni, più lunghi ed elasticizzati, offrono supporto. Le numerose tasche consentono di tenere a portata di mano gli oggetti indispensabili quando sei in movimento.

Scopri la gonna lunga da golf Nike Dri-FIT Advantage da donna

Testo di Erica Brooke Gordon

Data di pubblicazione originale: 26 agosto 2024

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