Le migliori gonne da hiking Nike tutte da scoprire

Gli skort sono molto apprezzati perché offrono la vestibilità e la funzionalità degli shorts, ma con lo stile di una gonna. Gli shorts elasticizzati integrati e l'ampio strato esterno ti permettono di muoverti liberamente. Hai bisogno di togliere qualche strato di troppo? Aggancia la maglia o il cappello al pratico passante della fascia in vita. Lo strato esterno della gonna con tessuto idrorepellente aiuta a mantenere la pelle asciutta anche quando è molto umido. Inoltre, le sei tasche offrono moltissimo spazio per i tuoi oggetti.