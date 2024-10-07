Come acquistare l'abbigliamento ideale per lo yoga

Guida agli acquisti

Quali sono le caratteristiche più importanti di un outfit da yoga? Scopriamolo insieme.

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Come acquistare l'abbigliamento ideale per lo yoga

Nello yoga, è tutta una questione di movimenti fluidi, poiché inspiri ed espiri mentre passi da una posizione all'altra. Per questo motivo, hai bisogno di abiti elasticizzati in grado di seguire i tuoi movimenti e che non ti ostacolino mentre ti alleni. Morbidezza, traspirabilità e non solo: continua a leggere per scoprire cosa cercare in bra, top, maglie, shorts, pantaloni e giacche da yoga.

Quali sono le caratteristiche da cercare in un outfit da yoga?

Continua a leggere per scoprirle, poi prova ognuno di questi articoli per verificarne la vestibilità. Piegati in avanti e, se la tua sequenza la prevede, esegui una verticale sulla testa per assicurarti che la maglia e i pantaloni restino in posizione.

  • Copertura: alcune posizioni yoga, come la verticale sulla testa o il cane a testa in giù, possono far scivolare i vestiti mostrando una parte del corpo. Se vuoi evitare di scoprirti, prendi in considerazione shorts da ciclista ad altezza ginocchio e pantaloni a vita alta.
  • Elasticità: per facilitare i movimenti, cerca capi d'abbigliamento realizzati in materiali flessibili, come il poliestere, lo spandex e il nylon.
  • Vestibilità aderente: opta per capi aderenti, come una canotta avvolgente e un paio di leggings, da preferire a t-shirt larghe e pantaloni ampi. Durante i piegamenti o le verticali sulla testa, una t-shirt larga potrebbe finire per coprirti la testa, mentre una canotta rimarrebbe ferma al suo posto. Allo stesso modo, i pantaloni che cadono al di sotto della vita potrebbero rivelare la parte posteriore del corpo quando ti pieghi in avanti.
  • Il giusto spazio per respirare: dopo aver chiarito questi aspetti, evita gli indumenti che comprimono eccessivamente. La respirazione è fondamentale nello yoga, quindi hai bisogno di pantaloni e shorts che offrono la giusta elasticità in vita.
  • Traspirabilità: se pratichi il Vinyasa o l'Ashtanga yoga (che richiedono un ritmo più sostenuto) oppure lo yoga Bikram (che viene praticato in un ambiente caldo), scegli un tipo di abbigliamento traspirante. Evita i capi realizzati in cotone al 100%, in quanto assorbono l'umidità.

Dieci modelli per la tua pratica yoga

Ecco i migliori modelli per uomo e donna: bra, maglie e top, shorts, pantaloni e giacche. Tutti questi capi sono dotati di tecnologia Nike Dri-FIT che aiuta ad allontanare il sudore e a mantenere la pelle asciutta.

Bra

Se desideri meno copertura: bra imbottito a sostegno leggero Nike Zenvy Strappy da donna

Come acquistare l'abbigliamento ideale per lo yoga

"Se desideri un sostegno leggero, questo bra fa al caso tuo poiché è aderente e al contempo super confortevole", afferma Xochilt Hoover, Nike Well Collective Coach. L'imbottitura cucita monopezzo offre copertura e definizione.

Scopri il bra imbottito a sostegno leggero Nike Zenvy Strappy da donna

Per una maggiore copertura: bra Longline non imbottito a sostegno leggero Nike Zenvy Rib da donna

Come acquistare l'abbigliamento ideale per lo yoga

Con una silhouette allungata, questo bra leggero a costine è a metà strada tra un reggiseno sportivo e una canotta. "È super comodo per allenarsi", spiega Hoover, oltre a essere morbido ed elasticizzato.

Scopri il bra non imbottito a sostegno leggero Nike Zenvy Rib

Magliette

Maglia a manica corta Dri-FIT Nike One Classic da donna

Come acquistare l'abbigliamento ideale per lo yoga

Realizzata in tessuto morbido e leggero, questa maglia a girocollo con maniche corte è disponibile anche in versione canotta, maglia a manica lunga e con taglio corto. "È una delle mie maglie preferite per praticare yoga, è morbidissima e comoda", afferma Hoover.

Scopri la maglia a manica corta Dri-FIT Nike One Classic da donna

Maglia versatile a manica corta Dri-FIT Nike Primary Swoosh da uomo

Come acquistare l'abbigliamento ideale per lo yoga

Questa classica t-shirt è morbida e traspirante. Realizzata in cotone e poliestere, è così versatile che puoi indossarla sia sul tappetino che nel tempo libero.

Scopri la maglia versatile a manica corta Dri-FIT Nike Primary Swoosh da uomo

Pantaloni

Leggings Infinalon a 7/8 a vita alta Nike Yoga Dri-FIT Luxe da donna

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Con un taglio a vita alta e cuciture essenziali, questi leggings aderenti sono morbidissimi, eleganti ed elasticizzati.

Scopri i leggings Infinalon a 7/8 a vita alta Nike Yoga Dri-FIT Luxe da donna

Pantaloni Dri-FIT Nike Yoga da uomo

Come acquistare l'abbigliamento ideale per lo yoga

Perfetto mix tra morbidezza ed elasticità, questi pantaloni in cotone, poliestere e spandex, pensati per lo yoga, presentano un taglio affusolato che offre una libertà di movimento ideale. Eleganti per tutti i giorni, sono dotati di tasche per riporre i piccoli oggetti, come le chiavi.

Scopri i pantaloni Dri-FIT Nike Yoga da uomo

Shorts

Shorts da ciclista 20 cm a vita alta e sostegno leggero Nike Zenvy da donna

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Grazie al taglio a vita alta e alla fascia super ampia in vita, questi shorts morbidi e leggeri modellano il girovita e "rimangono fermi in posizione anche durante le torsioni e i piegamenti", spiega Hoover. In più, sono dotati di una tasca aperta per lo smartphone.

Scopri gli shorts da ciclista 20 cm a vita alta e sostegno leggero Nike Zenvy da donna

Shorts non foderati 18 cm Nike Yoga Dri-FIT da uomo

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Questi shorts con fascia elastica in vita sono caratterizzati da una coulisse che dona una vestibilità sempre perfetta. Elasticizzati e morbidi, sono dotati di tasche laterali per riporre i tuoi oggetti.

Scopri gli shorts non foderati 18 cm Nike Yoga Dri-FIT da uomo

Outerwear

Giacca aderente Nike Yoga Dri-FIT Luxe da donna

Come acquistare l'abbigliamento ideale per lo yoga

Indossa questa giacca aderente con zip per restare al caldo quando esegui il Savasana (il defaticamento a fine lezione) oppure quando esci dalla sala. Inoltre, puoi riporre lo smartphone o le chiavi nelle tasche anteriori.

Scopri la giacca aderente Nike Yoga Dri-FIT Luxe da donna

Felpa Nike Yoga Dri-FIT da uomo

Come acquistare l'abbigliamento ideale per lo yoga

Indossa questa felpa testurizzata con cappuccio e tasche centrali sul davanti nelle giornate più fredde. Realizzata in misto cotone, poliestere e spandex, è morbida, elasticizzata e vanta una vestibilità rilassata.

Scopri la felpa Nike Yoga Dri-FIT da uomo

Testo di Dina Cheney

Data di pubblicazione originale: 3 ottobre 2024

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