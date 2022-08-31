Scopri ora i migliori abiti sportivi Nike
Guida all'acquisto
Questi abiti sportivi sono resistenti, ideali per tutti gli sport e comodi da indossare in qualsiasi occasione.
Gli abiti sportivi stanno tornando alla ribalta, e per ottime ragioni. Oltre a offrire una sensazione di leggerezza e libertà di movimento, molti di questi abiti sono dotati di tasche interne, bra integrati e altre caratteristiche che sostengono le atlete sul campo, in pista o in sala pesi.
Scopri i migliori abiti sportivi Nike per diversi sport e occasioni.
Il miglior abito sportivo Nike per la palestra: abito da training Nike Bliss Luxe – Donna con shorts integrati
Per chi preferisce una maggiore circolazione dell'aria e la libertà di una gonna, ma non vuole rinunciare al sostegno e alla compressione offerti dagli shorts, l'abito da training Nike Bliss Luxe – Donna con shorts integrati è la soluzione ideale.
Caratteristiche principali:
- Tasche sicure sugli shorts per riporre gli oggetti essenziali
- Body e bra integrati che offrono una sensazione di sostegno durante salti, squat e affondi
- Tessuto flessibile e traspirante che mantiene la pelle asciutta e garantisce il comfort
(Articolo correlato: Scopri ora i migliori bra Nike con scollo alto)
I migliori abiti sportivi per il tennis
Non plissettato: abito NikeCourt Dri-FIT Slam
Per le giocatrici che preferiscono un abito da tennis avvolgente ma traspirante, l'abito NikeCourt Dri-FIT Slam è la soluzione ideale.
Caratteristiche principali:
- Tecnologia Nike Dri-FIT che offre traspirabilità
- Strato esterno in mesh per un look a strati
- Aperture sulla parte anteriore e posteriore dell'abito per aumentare la circolazione dell'aria
Plissettato: abito da tennis NikeCourt Dri-FIT
Con le sue morbide pieghe e il tessuto elasticizzato e traspirante, l'abito da tennis NikeCourt Dri-FIT è progettato per muoversi comodamente sul campo da tennis.
Caratteristiche principali:
- Tecnologia Nike Dri-FIT per allontanare il sudore dal corpo e garantire un'asciugatura rapida
- Morbide pieghe e inserti in mesh per migliorare la circolazione dell'aria e la traspirabilità
- Slim fit per una vestibilità più su misura
(Articolo correlato: Otto articoli indispensabili per completare qualsiasi outfit da tennis)
Il migliore abito sportivo Nike per il golf: abito da golf Nike Dri-FIT Ace
Questo abito ha un fit casual e rilassato ed è traforato per offrire freschezza alle atlete durante tutta la partita sul green.
Caratteristiche principali:
- Tasche laterali e posteriori rivestite in mesh per riporre gli oggetti importanti
- Morbide pieghe e tessuto leggero ed elastico per una migliore circolazione dell'aria
- Tecnologia Nike Dri-FIT per allontanare il sudore dalla pelle e favorirne una rapida evaporazione
(Articolo correlato: I 10 articoli Nike indispensabili per chi comincia a giocare a golf)
I migliori abiti sportivi da indossare ogni giorno
Anche se non sono specifici per uno sport, questi abiti sportivi sono progettati per offrire comfort e traspirabilità per tutto il giorno.
Abiti Nike Air – Donna
L'abito Nike Air – Donna è un capo comodo, traspirante e versatile che può essere indossato in diversi modi.
Caratteristiche principali:
- Scollo a U con zip anteriore per uno stile e un fit personalizzabili
- Può essere indossato così com'è o con sotto una t-shirt aderente
- Tessuto in jersey morbido ed elastico, che sostiene il corpo
Abito Nike Sportswear Essential
Questo abito è progettato per assomigliare alla tua t-shirt preferita, ma sotto forma di abito.
Caratteristiche principali:
- Morbido tessuto in jersey, realizzato per garantire il comfort, con almeno il 75% di cotone biologico
- Spalle scese per un look e un fit casual
- Lunghezza mini
(Articolo correlato: Abiti e gonne Nike per bambini)
Testo di Julia Sullivan