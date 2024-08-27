Must-have Nike leggeri per fare escursionismo

Vestirsi a strati è fondamentale nelle giornate fredde e piovose: avrai bisogno di una giacca antipioggia, che potrebbe appesantire l'outfit. È qui che entrano in gioco la giacca da running Nike Trail Aireez da uomo e la giacca Nike Essential Repel da donna, entrambe leggere, resistenti e idrorepellenti. Gli inserti traspiranti sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono queste giacche. Quando non ne hai più bisogno, puoi ripiegare comodamente la giacca Aireez all'interno della sua stessa tasca.