Must-have Nike leggeri per fare escursionismo

Guida agli acquisti

Per non trovarti a corto di energie in cammino hai bisogno di accessori leggeri. Ecco gli elementi da tenere in considerazione.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 5 min
Must-have Nike leggeri per fare escursionismo

Chi pratica escursionismo lo sa bene: se affronti un sentiero con uno zaino troppo pesante in spalla, rischi di affaticarti troppo e di rovinarti la giornata. Si tratta di un fattore molto importante da tenere in considerazione. Secondo un articolo scientifico, la posizione e il peso dello zaino influiscono sui muscoli che vengono attivati per camminare e sulla qualità della deambulazione.

È quindi molto importante riempire lo zaino con articoli leggeri, a partire dagli abiti e dalle scarpe. Di seguito di proponiamo una selezione di articoli Nike leggeri perfetti per l'escursionismo.

Migliore cappello per l'escursionismo: Nike Terra

Must-have Nike leggeri per fare escursionismo

I berretti di per sé non sono pesanti, ma quando cerchi di preparare uno zaino leggero, ogni grammo è importante. Per questo, è importante scegliere un cappello caldo ma non pesante, come il modello Nike Terra, realizzato in maglia morbida e in un mix di poliestere e nylon, che dona leggerezza e la giusta quantità di elasticità.

Scopri Nike Terra

Migliore scaldacollo per l'escursionismo: Nike Trail

Must-have Nike leggeri per fare escursionismo

Per quanto tengano al caldo, le sciarpe tendono a dare impaccio durante un'escursione, oltre a risultare alquanto pesanti. Se cerchi un'alternativa, prova uno scaldacollo. Il wrap da running Nike Trail è incredibilmente leggero e presenta la tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore dalla pelle. Inoltre, è dotato di tre tasche a busta, in cui inserire il ghiaccio quando fa caldo.

Scopri Nike Trail

Migliori giacche antipioggia per l'escursionismo: Trail Aireez (uomo) ed Essential Repel (donna)

Must-have Nike leggeri per fare escursionismo

Vestirsi a strati è fondamentale nelle giornate fredde e piovose: avrai bisogno di una giacca antipioggia, che potrebbe appesantire l'outfit. È qui che entrano in gioco la giacca da running Nike Trail Aireez da uomo e la giacca Nike Essential Repel da donna, entrambe leggere, resistenti e idrorepellenti. Gli inserti traspiranti sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono queste giacche. Quando non ne hai più bisogno, puoi ripiegare comodamente la giacca Aireez all'interno della sua stessa tasca.

Scopri Nike Trail AireezScopri Nike Essential Repel

Migliori maglie a manica lunga per l'escursionismo: Nike ACG "Goat Rocks" (donna) e Dri-FIT Legend (uomo)

Must-have Nike leggeri per fare escursionismo

Proprio come la giacca antipioggia, anche la maglia a manica lunga deve svolgere una doppia funzione: due capi perfetti in tal senso sono la maglia Nike ACG "Goat Rocks" da donna e la maglia Dri-FIT Legend da uomo, entrambe traspiranti e leggere, per rimanere all'asciutto anche nelle scarpinate più impegnative. Il modello ACG vanta anche una protezione UV integrata e occhielli per i pollici che tengono la maglia in posizione quando ti muovi, in un mix perfetto di comfort e funzionalità. Il modello Legend, invece, presenta una vestibilità più ampia rispetto a un comune strato base, per una maggiore versatilità.

Scopri Nike ACG "Goat Rocks"Scopri Dri-FIT Legend

Migliori maglie a manica corta per l'escursionismo: Nike Primary (uomo) e Nike One Classic (donna)

Must-have Nike leggeri per fare escursionismo

La maglia Nike Primary da uomo e la maglia Nike One Classic da donna sono molto versatili, adatte a essere usate sia come strato base sia nelle giornate più calde. Entrambe integrano la tecnologia traspirante Nike Dri-FIT; il modello Primary, in particolare, vanta degli inserti traspiranti nel giromanica, per tenerti al fresco e all'asciutto. Inoltre, entrambi i capi sono realizzati in un morbidissimo tessuto in maglia, ideale quando devi portare lo zaino in spalla per molte ore.

Scopri Nike PrimaryScopri Nike One Classic

Migliori pantaloni per l'escursionismo: Nike Sportswear Tech Fleece Lightweight

Must-have Nike leggeri per fare escursionismo

Di notte, potresti sentire freddo, anche in luoghi dove di giorno fa caldo. I pantaloni tuta jogger Nike Sportswear Tech Fleece sono caldi, leggeri e poco ingombranti, al contrario di tanti altri capi in fleece che, seppur confortevoli, tendono a essere voluminosi. Aderenti e realizzati in un leggero tessuto in maglia, sono perfetti da indossare durante le escursioni.

Scopri i pantaloni tuta jogger Nike Sportswear Tech Fleece

Migliori calze per l'escursionismo: Nike Spark Lightweight

Must-have Nike leggeri per fare escursionismo

Le calze di cotone occupano molto spazio nello zaino e tendono a trattenere l'umidità e il sudore. Le calze Nike Spark Lightweight, invece, ingombrano poco e sono leggere, oltre a offrire ammortizzazione e traspirabilità. Inoltre, presentano degli elementi rifrangenti in punti strategici, utili se hai programmato una gita all'alba o al tramonto.

Scopri le calze Nike Spark Lightweight

Migliori scarpe per l'escursionismo: Nike Ultrafly

Must-have Nike leggeri per fare escursionismo

Nike offre un'ampia gamma di scarpe leggere, perfette da indossare quando vuoi toglierti gli scarponcini da escursionismo. Tra queste, troviamo la scarpa da trail running Ultrafly, ideale da portare in uno zaino leggero. Si tratta di un modello sia da uomo sia da donna, dotato di un piatto suola in carbonio e di schiuma ZoomX, per comfort e prestazioni, oltre a una suola realizzata in Vibram Megagrip, che dona una trazione incredibile sui sentieri sterrati.

Testo di Elizabeth Millard

Data di pubblicazione originale: 26 agosto 2024

Storie correlate

  • Checklist per le escursioni: articoli indispensabili da portare sui sentieri

    Guida agli acquisti

    Cosa portare durante un'escursione

  • I migliori zaini Nike da palestra

    Guida agli acquisti

    I migliori zaini Nike da palestra

  • Quali sono le scarpe ideali per la corsa sulla lunga distanza?

    Guida agli acquisti

    Le migliori scarpe da running per la lunga distanza

  • Le migliori scarpe da running neutre Nike

    Guida agli acquisti

    Le migliori scarpe da running neutre Nike per runner bilanciati

  • Idee regalo Nike per il campeggio

    Guida ai regali

    Regali Nike per chi ama il campeggio