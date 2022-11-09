Le migliori giacche invernali Nike da donna

Le giacche anorak Nike sono leggere e possono essere indossate sopra felpe o sotto giacche più voluminose per avere un po' più di calore.

Alcuni modelli invernali, come la giacca anorak Nike Dri-FIT Bliss Luxe, ti coprono fino a metà coscia e hanno vita e cappuccio regolabili, così potrai personalizzare il fit e proteggerti dal maltempo.