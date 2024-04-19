Le migliori giacche antipioggia di Nike
Guida agli acquisti
Pensate per affrontare con tranquillità le giornate piovose o fare trekking sotto un acquazzone, le migliori giacche antipioggia di Nike includono modelli packable, leggeri e traspiranti.
Non lasciare che il maltempo rovini le tue avventure. Le migliori giacche antipioggia possono resistere a pioggia leggera o acquazzoni, mantenendoti comodamente all'asciutto anche se resti all'aperto per ore. Le giacche impermeabili o resistenti all'acqua sono una necessità quotidiana per gli spostamenti di tutti i giorni, il trekking o semplicemente per portare a spasso un animale domestico. Che tu stia cercando la migliore giacca antipioggia packable per il campeggio o la migliore giacca antipioggia leggera per il running, Nike offre modelli da uomo e da donna, indossabili da chiunque.
La migliore giacca antipioggia in assoluto
La migliore giacca antipioggia è quella comoda da indossare. Non importa quanto sia bella, se non riesce a tenerti comodamente all'asciutto, è inutile. La giacca Nike Trail Cosmic Peaks, resistente all'acqua e antivento, è realizzata in tessuto Gore-Tex Infinium per offrirti una copertura ottimale mentre affronti le intemperie. Presenta inoltre un design essenziale e packable che ti consente di tenerla con te in caso di emergenza. È la migliore giacca antipioggia da uomo, ma è pratica anche per le donne: basta riporla in una borsa quando esci di casa e tirarla fuori quando inizia a piovere.
Ideale per tutti i giorni
Nike Sportswear Everything Wovens è la migliore giacca antipioggia per le donne che sono alla ricerca di un'opzione sufficientemente elegante da poterla includere nei loro outfit di tutti i giorni. Aderente in vita e realizzata in esclusivo tessuto di nylon opaco, sfoggia un look stropicciato che dona un tocco alla moda. Grazie alle ampie tasche con pattina, non avrai bisogno di una borsa in cui riporre i tuoi oggetti indispensabili. È disponibile in tre colori, così potrai scegliere quello più adatto al tuo stile.
Ideale per il trekking
Quando percorri i sentieri, hai bisogno di un impermeabile in grado di affrontare tutto ciò che Madre Natura può riservarti. Il miglior impermeabile per il trekking è Nike ACG Storm-FIT ADV Gore-Tex "Misery Ridge", dotato di zip a tutta lunghezza, cappuccio fisso con visiera e tasche con zip per tenere all'asciutto tutti i tuoi oggetti indispensabili, compresi gli snack. Questa giacca da uomo, dalla vestibilità ampia, è realizzata in tessuto impermeabile con una membrana in Gore-Tex, che ti consente di aggiungere ulteriori strati caldi al di sotto.
Ideale per la traspirabilità
Per quanto riguarda il tessuto impermeabile, un aspetto da considerare è il fatto che, pur volendoti proteggere dall'acqua, vuoi comunque che il sudore fuoriesca. Nike Trail Gore-Tex Infinium è una giacca da trail running che tiene in considerazione la traspirabilità con l'aggiunta di uno spacchetto in mesh sulla parte centrale posteriore per consentire la circolazione dell'aria, anche nel bel mezzo di un acquazzone. È la miglior giacca antipioggia leggera per i momenti in cui la traspirabilità è indispensabile. Si tratta inoltre di un capo packable, che puoi riporre fino a quando non ne hai bisogno. Questo modello è pensato in maniera specifica per le donne, ma può essere indossato da chiunque.
Ideale per le prestazioni
Non lasciare che una pioggerella ostacoli i tuoi allenamenti: la giacca da running Nike Windrunner Repel da uomo è la miglior giacca antipioggia leggera quando stai dando il massimo. Il tessuto ultraleggero in nylon e poliestere è idrorepellente e protegge dai raggi UV. La giacca può essere ripiegata in una tasca nascosta, mentre lo spacchetto traspirante tiene a bada il sudore mentre sei in movimento.
Ideale per una sensazione di leggerezza
La miglior giacca antipioggia leggera da usare tutti i giorni è Nike Sportswear Essential Repel, realizzata con fibre di poliestere riciclato al 100%. È dotata di dettagli pratici come polsini elastici, laccetti sul cappuccio e spacchetti per una maggiore traspirabilità. Il tessuto resistente e robusto offre una vestibilità ampia e confortevole e una sensazione di leggerezza complessiva, rendendo la giacca facile da indossare mentre esci di casa nelle giornate uggiose.
Ideale per la versatilità
Ci sono tantissimi luoghi in cui fare movimento, dalla palestra al parco fino al centro yoga. Assicurati di avere ciò che serve per tutte queste situazioni. La giacca versatile idrorepellente con cappuccio Nike Unlimited è elasticizzata, traspirante e packable, ideale per le giornate in cui sei in movimento e non vuoi rischiare di farti cogliere alla sprovvista da uno scroscio di pioggia.
Testo di Aemilia Madden