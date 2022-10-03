Storie a cura di Rebel Girls
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda
Da bambina, ogni volta che Kameroon Jade si presentava per giocare a calcio, poteva affrontare solo dei maschi. Avvertendo un po' di frustrazione, decise che avrebbe trovato un modo per far sentire le ragazze più sicure in campo e successivamente è diventata allenatrice in un'associazione che riservava opportunità sportive alle donne. Oggi insegna alle ragazze a giocare a calcio secondo le loro regole.
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda. Francese. Data di nascita: 8 agosto 2003. Illustrazione di Taylor McManus.
Da bambina, ogni volta che Kameroon Jade si presentava in campo per giocare a calcio, aveva sempre e solo a che fare con dei maschi. A volte erano simpatici, ma ce n'era sempre qualcuno che non voleva che lei giocasse con loro. Kameroon sapeva di essere al loro livello. Sapeva di poter spedire la palla in rete, se solo gliel'avessero passata. Si sentiva frustrata. Era scoraggiante dover sempre dimostrare di essere all'altezza.
L'aspetto più triste era che conosceva molte ragazze a cui sarebbe piaciuto giocare a calcio più spesso, ma la pressione a cui le sottoponevano i maschi non le metteva a loro agio. Erano turbate dal fatto che le avrebbero prese in giro se avessero sbagliato.
Come possono fare progressi le ragazze, se non riescono nemmeno a metterli in pratica? Era questo il pensiero di Kameroon.
"Ogni volta che cadete, rialzatevi. Piangete se necessario, concedetevi delle pause, ma non mollate mai. Credete nei vostri sogni."
Decise che avrebbe trovato il modo di far sentire le ragazze più sicure di sé giocando a calcio. Kameroon ha iniziato così a prendere lezioni per diventare allenatrice. Si è iscritta per allenare una squadra giovanile presso un'associazione che riservava opportunità sportive alle donne. Era felice di creare un ambiente in cui chiunque volesse giocare fosse il benvenuto.
Quando si sono presentate per la prima volta, le ragazze erano entusiaste all'idea di avere un campo tutto loro. Ma la vera gioia è arrivata dopo. Una delle ragazze ha preso la rincorsa per calciare il pallone, ma lo ha mancato completamente. È stata colta dall'imbarazzo, ma nessuno ha riso o ha sbuffato. Kameroon l'ha incoraggiata a riprovare. E tutte le ragazze si sono rese conto che era lecito sbagliare. Avrebbero imparato a giocare a calcio seguendo i loro tempi.