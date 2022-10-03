Decise che avrebbe trovato il modo di far sentire le ragazze più sicure di sé giocando a calcio. Kameroon ha iniziato così a prendere lezioni per diventare allenatrice. Si è iscritta per allenare una squadra giovanile presso un'associazione che riservava opportunità sportive alle donne. Era felice di creare un ambiente in cui chiunque volesse giocare fosse il benvenuto.

Quando si sono presentate per la prima volta, le ragazze erano entusiaste all'idea di avere un campo tutto loro. Ma la vera gioia è arrivata dopo. Una delle ragazze ha preso la rincorsa per calciare il pallone, ma lo ha mancato completamente. È stata colta dall'imbarazzo, ma nessuno ha riso o ha sbuffato. Kameroon l'ha incoraggiata a riprovare. E tutte le ragazze si sono rese conto che era lecito sbagliare. Avrebbero imparato a giocare a calcio seguendo i loro tempi.