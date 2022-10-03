Storie a cura di Rebel Girls

Da piccoli, JJ e i suoi otto fratelli giocavano sempre a calcio. Dopo aver intrapreso una carriera in questo sport, JJ è diventata la prima donna musulmana arbitro nel Regno Unito e presto ha iniziato ad allenare le sue sette nipoti. La voce si è sparsa e molte giovani ragazze del quartiere si sono presentate agli allenamenti, desiderose di imparare. JJ sogna di veder crescere la sua squadra e ispirare la nascita di un'intera lega di giocatrici provenienti da ogni parte del Paese, pronte a imparare e a credere che niente è impossibile.