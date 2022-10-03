Storie a cura di Rebel Girls
JJ Roble
Da piccoli, JJ e i suoi otto fratelli giocavano sempre a calcio. Dopo aver intrapreso una carriera in questo sport, JJ è diventata la prima donna musulmana arbitro nel Regno Unito e presto ha iniziato ad allenare le sue sette nipoti. La voce si è sparsa e molte giovani ragazze del quartiere si sono presentate agli allenamenti, desiderose di imparare. JJ sogna di veder crescere la sua squadra e ispirare la nascita di un'intera lega di giocatrici provenienti da ogni parte del Paese, pronte a imparare e a credere che niente è impossibile.
JJ Roble, inglese. Data di nascita: 1 gennaio 1994. Illustrazioni di Adriana Bellet.
C'era una volta una ragazza che amava moltissimo correre, tanto che sua madre la chiamava scherzosamente "cavallo". Da bambina, Jawahir giocava sempre a calcio con i suoi otto fratelli: giocavano in giardino, nel cortile d'ingresso e persino dentro casa!
Una volta cresciuta, JJ ha deciso di dedicare la sua vita a questo sport, diventando la prima donna musulmana arbitro nel Regno Unito. Un giorno, osservando l'inesauribile energia delle sue sette nipoti, ha capito che avevano bisogno di una valvola di sfogo. Ripensò a quando giocava a calcio con i suoi fratelli e vide un’altra opportunità di dare un contributo a questo sport: sarebbe diventata la loro coach!
Per il primo allenamento, JJ ha iniziato dalle basi, mostrando alle ragazze con quale parte del piede calciare e incoraggiandole mentre correvano in campo. JJ ha guidato le sue sette allieve sorridenti nell'esecuzione degli esercizi, spronandole a correre un po' più veloce e a calciare un po' più forte. Le sembrava davvero di rivivere la propria infanzia.
"Tu sei la migliore amica di te stessa. Sei la migliore, e se lavori abbastanza duramente, un giorno i tuoi sogni si realizzeranno."
All'allenamento successivo, JJ ha trovato ad aspettarla non solo le sue nipoti, ma un intero gruppo di ragazzine, tutte ansiose di imparare da Coach JJ! Le sue allieve si divertivano talmente insieme che la squadra ben presto ha finito per includere la maggior parte delle ragazze del quartiere.
JJ sogna di veder crescere la sua squadra sia a livello umano che a livello professionale, ma i suoi obiettivi non si fermano qui. Ambisce a ispirare la nascita di un'intera lega di giocatrici provenienti da ogni parte del Paese. "Voglio aiutare più ragazze a entrare nel mondo del calcio. Non devono diventare per forza calciatrici, ci sono molti altri obiettivi da raggiungere. Niente è impossibile".