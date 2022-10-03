Houda amava tutti gli sport. Che si trattasse di calcio, nuoto o judo, otteneva ottimi risultati in qualsiasi disciplina provasse. Un giorno, un istruttore di kickboxing fece una dimostrazione nella sua scuola. I suoi calci e pugni erano così veloci che all'undicenne Houda girava la testa! Qualche giorno dopo andò a visitare la palestra di kickboxing nel suo quartiere, in Olanda. Era l'unica ragazza, ma questo non la fermò dal mettere piede sul ring. E poco dopo, iniziò ad allenarsi in ogni momento, anche mentre faceva la fila al panificio!



All'età di 14 anni, Houda decise di indossare l'hijab. Era riconoscente verso la sua religione e la sua comunità spirituale, e l'hijab ha rafforzato quei legami. Nonostante alcune persone la giudicassero per questo, l'hijab le dava la carica. Solo un anno dopo diventò la prima campionessa giovanile di kickboxing olandese a indossare l'hijab. Non fu una vittoria solo per Houda, ma per tutte le ragazze che indossavano l'hijab. "Volevo cambiare il mondo", ha detto Houda.