Insegnare ai bambini a fare delle scelte
Coaching
Di Nike Training
Fare scelte corrette può aiutare te e i tuoi bambini a mantenervi attivi e di buonumore.
Quando si trascorre più tempo in casa, mantenere i bambini attivi può risultare complicato. Per questo motivo, prendendo spunto dall'iniziativa Made to Play di Nike, ti offriamo un approfondimento settimanale dei 6 principi di coaching, ottimi per mantenere alto il livello di energia e di attività dei bambini.
Il principio di questa settimana è la "Scelta": abbiamo chiesto a Njabulo Ngxongo, coach Nike di Sportstec a Soweto, in Sudafrica, di spiegarci come possiamo spronare i bambini a fare delle scelte.
Poni loro delle domande
"Un coach non è qualcuno che parla mentre gli altri ascoltano e imparano", afferma Njabulo.
Poni domande per mostrare ai bambini che ti interessa ciò che pensano. "Lascia che esprimano le proprie preferenze offrendo loro una scelta. In questo modo, possono esercitarsi a prendere decisioni per migliorare il proprio comportamento e l'autostima e dimostrare le proprie meravigliose capacità".
Mettere in pratica ciò che ti dicono i tuoi bambini crea fiducia e rispetto: un bene per tutti.
Lasciali decidere
Per mantenere i bambini attivi e coinvolti, lascia loro la possibilità di decidere delle proprie esperienze. Per un giorno, fai in modo che decidano e inventino le proprie attività. "Lascia che si esprimano attraverso il gioco e prendi sempre in considerazione le loro proposte", suggerisce Njabulo. "Questo li renderà felici".