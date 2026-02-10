Air Jordan 6 Infrared è un tuffo nel passato
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Il modello Air Jordan 6 Infrared è ispirato a un campione inedito che risale a oltre trent'anni fa.
A trentacinque anni dal suo debutto nel 1991, Air Jordan 6 Infrared è tornata in una versione davvero speciale per il giorno di San Valentino 2026.
Air Jordan 6 Infrared "Salesman" non è un debutto qualsiasi. La scarpa "Salesman" si ispira a un modello del 1999 mai lanciato e mai visto dal pubblico, fino ad oggi...
Gli appassionati di basket sanno che Air Jordan 6 Infrared è diventata popolare dopo che Michael Jordan l'ha indossata durante i playoff del 1991, quando ha vinto il suo primo titolo NBA.
Terrance Harvey, esperto di scarpe del brand Jordan, ha affermato che da quando Michael Jordan ha indossato l'iconica scarpa durante quella partita del 1991, Air Jordan 6 Infrared ha "rappresentato la grandezza".
"È il fulcro della collezione Infrared", sostiene Harvey. "Questa icona rivisitata ispira gli appassionati a puntare sempre più in alto".
Originariamente progettata da Tinker Hatfield, AJ6 Infrared ha visto diverse versioni nel corso degli anni, la prima nel 2000.
Una versione, tuttavia, è stata tenuta segreta per quasi trent'anni: un prototipo della Infrared apparso in un catalogo di anteprime stagionali del 1999 prima di essere ritirato dalla produzione. Ciò che contraddistingueva questa versione era il posizionamento della tonalità Infrared. A differenza di altri modelli, in questa scarpa il brillante e accattivante colore Infrared è stato esteso alla maggior parte dell'intersuola invece di essere riservato al tallone e ad alcune parti della punta.
In arrivo per la prima volta nella primavera del 2026, Air Jordan 6 Infrared "Salesman" ha trasformato in realtà quel prototipo.
La tonalità Infrared della scarpa "Salesman" è stata ricostruita studiando fianco a fianco le versioni originali del 1991 e del 2000. "Salesman" è anche la prima AJ6 non nata da una collaborazione che somiglia di più alla scarpa che Michael Jordan indossò in quella iconica partita del 1991.
A tal fine, è stata ricostruita la forma della punta per farla somigliare il più possibile alla scarpa che MJ indossava in campo. Anche la linguetta di "Salesman" è stata sollevata di 2 millimetri per imitare più da vicino tutte le AJ6 indossate da MJ.
Air Jordan 6 Infrared "Salesman" allude sfacciatamente al prototipo del 1999, tenuto nascosto per così tanto tempo, con la scritta "SAMPLE" stampata sul collare interno. "Salesman" sfoggia anche un cartellino di fabbrica e un packaging che richiama quello utilizzato per i campioni di scarpe durante le revisioni interne. In genere, le scarpe confezionate in questo modo sono destinate ai rivenditori. È raro che una scarpa destinata al pubblico venga confezionata in questo modo, quindi si tratta di un chiaro riferimento al fatto che Air Jordan 6 Infrared "Salesman" si ispira a un prototipo inedito.
Air Jordan 6 Infrared "Salesman" non è un lancio qualsiasi. È una Air Jordan che non aveva mai visto la luce e che finalmente ha il suo momento di gloria, dentro e fuori dal campo.
Air Jordan 6 Infrared "Salesman" farà il suo debutto il 14 febbraio 2026 su Nike.com e presso rivenditori selezionati.