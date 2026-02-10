Il brand Jordan e Levi's firmano le nuove colorway di Air Jordan 3 e un'inedita collezione di abbigliamento

Jordan Brand e Levi's hanno fatto squadra per una nuova collezione di scarpe e abbigliamento. Fusione di sport e stile, la collaborazione celebra la storia condivisa dei brand, apprezzata da artisti e atleti. Evocando la nostalgia degli anni Novanta attraverso la rivisitazione di modelli classici, tra cui Air Jordan 3, la collezione unisce la storia di Levi's, nome di culto nel settore del denim, con la storia del brand Jordan nel basket e nello streetwear.

"Jordan Brand e Levi's non sono solo icone della moda e dello sport, ma anche leader culturali che hanno continuamente definito gli standard della creatività e dell'espressione di sé", afferma Nico Fearn, GM of Energy del brand Jordan.