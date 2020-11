Il ritorno delle cavigliere

Com'è nata la moda delle cavigliere

Le cavigliere sono dei piccoli pesi in ghisa, variabili da mezzo chilo a cinque chili circa, generalmente ricoperti da un rivestimento in silicone o neoprene da avvolgere e fissare intorno alle caviglie. In alcuni casi, hanno anche una doppia funzione, trasformandosi in bigiotteria vistosa (un'azienda che di recente è diventata virale per aver venduto cavigliere indossate come accessori di bellezza, quest'anno ha visto un aumento del 1.400% delle ricerche dei suoi prodotti).



Come mai questo revival improvviso? Oggi che l'accesso alle palestre è limitato e i pesi per allenarsi a casa sono difficili da trovare, "la gente cerca modi diversi e creativi per aggiungere resistenza al proprio workout", afferma Rachel Straub, specialista certificata di preparazione fisica e allenamenti di forza e fisiologa dell'esercizio presso il Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory della University of Southern California.



Una creatività che potrebbe ripagare. In uno studio pubblicato sul "Journal of Taibah University Medical Sciences", delle persone hanno indossato pesi di circa mezzo chilo intorno alle caviglie e ai polsi (quindi 2 kg in totale) per 20 minuti tre volte alla settimana, in un periodo di sei mesi, mentre svolgevano attività quotidiane come camminare e sbrigare le faccende domestiche. Il risultato? Una leggera riduzione della circonferenza vita e del grasso corporeo e un aumento della massa muscolare pari allo 0,75%. Non è tanto, ma considerato che i partecipanti non hanno svolto nessun altro tipo di esercizio, non è neanche poco.