I migliori shorts Big & tall Nike da uomo da acquistare ora

I migliori shorts Nike Big & tall da uomo, tutti da scoprire
Guida all'acquisto
Trova la lunghezza, il materiale e le caratteristiche giuste per tutte le tue attività preferite.
Che tu ami correre o svolgere attività fisica in campo o in una palestra di yoga, c'è un paio di Shorts Nike Big & tall adatto alle tue esigenze.
Puoi scegliere tra i materiali con tecnologia Nike Dri-FIT che allontana il sudore, un morbido fleece dalla vestibilità rilassata oppure shorts con fodera integrata per una sensazione di compressione. Continua a leggere per trovare il paio che fa al caso tuo.
Gli shorts Nike Big & tall ideali per tutte le attività
Per la corsa: shorts Nike Stride
Progettati per la corsa, gli shorts Stride sono ultraleggeri, non stringono e, grazie alle loro caratteristiche traspiranti, ti aiutano a tenere la pelle fresca man mano che i chilometri aumentano. I materiali Nike Dri-FIT fanno evaporare il sudore, mentre l'inserto in tessuto traspirante sul lato posteriore della fascia in vita migliora la circolazione dell'aria.
Inoltre, sono dotati di una tasca posteriore con zip per il telefono, così non dovrai tenerlo in mano. La tasca è dotata di una barriera interna antiumidità per evitare che il telefono si bagni a causa del sudore.
Gli shorts Nike Stride sono dotati di interno gamba da 13 o 18 cm, a seconda che tu preferisca un taglio più corto o una copertura leggermente maggiore durante la corsa.
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Per la palestra: shorts Nike Dri-FIT
Gli shorts Nike Dri-FIT sono pensati per l'allenamento in palestra e ti consentono di scegliere la vestibilità che preferisci. Un taglio ampio con tessuto flessibile in maglia e interno gamba da 20 cm offre copertura e libertà di movimento, mantenendo la pelle fresca e asciutta per tutto l'allenamento.
Se preferisci una vestibilità più avvolgente, scegli un paio di shorts Nike Dri-FIT che offrono equilibrio tra compressione ed elasticità. Il tessuto Infinalon è morbido e liscio e allontana il sudore. Inoltre, la tasca aperta all'altezza dei fianchi ti consente di riporre telefono, chiavi o tessere.
E se invece vuoi il meglio delle due opzioni, scegli un paio di shorts Nike Dri-FIT 2 in 1. La fodera in tessuto Infinalon offre una sensazione di leggera compressione, mentre lo strato esterno ti consente di muoverti liberamente. Infine, la tecnologia traspirante mantiene la pelle asciutta quando l'allenamento si fa più intenso.
Per lo yoga: shorts Nike foderati
Quando sei sul tappetino da yoga, è fondamentale mantenere la concentrazione sul momento presente, non sul tuo outfit. Gli shorts Nike con fodera integrata ti consentono di focalizzare l'attenzione sulle posizioni invertite senza doverti riaggiustare gli shorts tra una posizione e l'altra.
Scegli tra i modelli 2 in 1, dotati di fodera corta a tutta lunghezza per una copertura e un supporto extra, oppure gli shorts con slip foderati, leggeri e senza costrizioni. Inoltre, puoi scegliere gli shorts più adatti al tuo stile: sono disponibili modelli con colori brillanti, motivi d'impatto o tonalità neutre e naturali.
L'interno gamba degli shorts foderati va dai 13 ai 20 cm, quindi da modelli che arrivano circa a metà coscia ad altri che raggiungono il ginocchio.
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Per le partite tra amici: shorts da basket Nike
Che tu preferisca un paio di shorts che arrivano sotto le ginocchia perché ti coprano di più, oppure un modello sopra il ginocchio per muoverti liberamente in campo, c'è un paio di shorts da basket Nike che fa al caso tuo.
Scegli il tuo materiale preferito: la classica maglia, il tessuto traspirante Nike Dri-FIT o un morbido French Terry. Poi, decidi se preferisci un design d'impatto con blocchi di colore, stampe grintose all-over oppure una tinta unita che non passa inosservata.
Tutte le lunghezze e i modelli hanno una cosa in comune: sono pensati per muoversi con te, grazie a design e tessuti flessibili e resistenti che portano la firma inconfondibile di Nike. Inoltre, le misure disponibili arrivano fino alla 4XL Tall.
Per il relax: shorts Nike in fleece
Gli shorts Nike in fleece sono la scelta ideale per il comfort. Sono dotati di tutte le migliori caratteristiche: sono caldi ma traspiranti, morbidi sulla pelle e offrono una vestibilità comoda e rilassata. Non solo: hanno anche le tasche.
Scegli una linea esclusiva come Nike Tech Fleece, realizzata in spacer fleece double-face per un effetto isolante che non ingombra, o gli shorts Club Fleece in French Terry, lisci all'esterno e morbidissimi all'interno.
Non è detto che i capi d'abbigliamento debbano essere usati a lungo per diventare comodi: questi shorts ti offriranno il massimo comfort fin dal primo utilizzo.
Testo a cura di Greg Presto