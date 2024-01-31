I migliori shorts Big & tall Nike da uomo da acquistare ora

Gli shorts Nike Dri-FIT sono pensati per l'allenamento in palestra e ti consentono di scegliere la vestibilità che preferisci. Un taglio ampio con tessuto flessibile in maglia e interno gamba da 20 cm offre copertura e libertà di movimento, mantenendo la pelle fresca e asciutta per tutto l'allenamento.

Se preferisci una vestibilità più avvolgente, scegli un paio di shorts Nike Dri-FIT che offrono equilibrio tra compressione ed elasticità. Il tessuto Infinalon è morbido e liscio e allontana il sudore. Inoltre, la tasca aperta all'altezza dei fianchi ti consente di riporre telefono, chiavi o tessere.

E se invece vuoi il meglio delle due opzioni, scegli un paio di shorts Nike Dri-FIT 2 in 1. La fodera in tessuto Infinalon offre una sensazione di leggera compressione, mentre lo strato esterno ti consente di muoverti liberamente. Infine, la tecnologia traspirante mantiene la pelle asciutta quando l'allenamento si fa più intenso.