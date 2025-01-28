I migliori shorts da running Nike da uomo

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Trova il tuo ritmo con questi capi straordinari.

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I migliori shorts da running Nike da uomo

Con i migliori shorts da running, nulla è impossibile: sono traspiranti e flessibili, donano comfort e, in più, offrono sostegno e spazio per riporre i tuoi oggetti personali. Nike offre modelli ampi, aderenti, con spacchetti e con tasche, adatti a ogni tipo di runner.

Vantaggi principali

Qui sotto trovi le qualità principali che contraddistinguono i migliori shorts da running:

  • Si asciugano rapidamente e riducono le irritazioni, perché sono realizzati in tessuti traspiranti, tra cui il poliestere.
  • Offrono libertà di movimento, grazie a spacchetti laterali e tessuti flessibili, come lo spandex.
  • Presentano una coulisse in vita, che non lascia segni e permette di trovare il fit più comodo.
  • Includono pratiche tasche per riporre ciò che ti serve.
  • Sono dotati di uno slip sostenitivo in mesh o di una fodera a compressione aderente.

I migliori shorts da running da uomo

Se è arrivato il momento di sostituire i tuoi shorts, dai un'occhiata a questi modelli, che ti aiuteranno a raggiungere performance eccellenti in pista, sullo sterrato o sull'asfalto.

Migliori shorts da running con spacchetti: shorts da running con slip foderati (interno gamba da 10 cm) Dri-FIT ADV Nike AeroSwift da uomo

Un modello per chi punta all'eccellenza. Gli spacchetti laterali, il tessuto elasticizzato a quattro vie e l'interno gamba da 10 cm donano una libertà di movimento totale. Inoltre, la tecnologia traspirante Dri-FIT ADV di Nike ti aiuta a mantenere la pelle asciutta, mentre la fodera in maglia offre il sostegno di cui hai bisogno. Elasticizzata e realizzata in mesh, la fascia Flyvent regolabile in vita presenta una coulisse per personalizzare la vestibilità. Le cinque tasche, invece, ti consentono di riporre smartphone, gel energetici e snack.

Scopri gli shorts da running con slip foderati (interno gamba da 10 cm) Dri-FIT ADV Nike AeroSwift da uomo

Ideali per il trail running: shorts da running con slip foderati (interno gamba da 13 cm) Dri-FIT Nike Trail Second Sunrise da uomo

Questi shorts con interno gamba da 13 cm e spacchetti vantano un look d'impatto e offrono più spazio per riporre gli oggetti. Le sette tasche (alcune aperte, altre con zip) sono ideali per i tuoi oggetti indispensabili, compresi smartphone, chiavi e altri accessori da usare prima e dopo la corsa. Il tessuto traspirante in poliestere e spandex, l'elastico in vita con coulisse e lo slip interno offrono comfort e sostegno durante le corse sullo sterrato.

Scopri gli shorts da running con slip foderati (interno gamba da 13 cm) Dri-FIT Nike Trail Second Sunrise da uomo

Per un fit ampio: shorts versatili non foderati (interno gamba da 18 cm) Dri-FIT Nike Unlimited da uomo

Sebbene non siano aerodinamici come i modelli precedenti, questi shorts da running con interno gamba da 18 cm offrono più copertura. Grazie alla vestibilità più ampia e alla coulisse in vita, sono ideali per il running, il training e lo yoga. Il tessuto traspirante in poliestere e spandex allontana il sudore, mentre il tessuto elasticizzato a quattro vie e le aperture laterali donano una libertà di movimento ideale. L'anello portachiavi interno e le tre tasche ti permettono di riporre tutti i tuoi oggetti indispensabili.

Scopri gli shorts versatili non foderati (interno gamba da 18 cm) Dri-FIT Nike Unlimited da uomo

Tights migliori: tights da running a metà lunghezza con slip foderati Dri-FIT Nike Fast da uomo

Per un fit più aderente, prova questi tights a metà lunghezza. Il tessuto Dri-FIT elasticizzato e aderente riduce le irritazioni, mentre gli slip foderati e l'elastico in vita con coulisse offrono sostegno e la giusta vestibilità. Le tre tasche offrono spazio per riporre lo smartphone e altri oggetti indispensabili, permettendoti di correre senza alcuna distrazione.

Scopri i tights da running a metà lunghezza con slip foderati Dri-FIT Nike Fast da uomo

Ideali per le lunghe distanze: tights da running a metà lunghezza Dri-FIT Nike Trail Lava Loops da uomo

Ottima scelta per il trail running e le maratone, questi tights a metà lunghezza donano il giusto sostegno, grazie agli slip foderati e al compression fit. Il leggero tessuto Dri-FIT elasticizzato mantiene la pelle asciutta e ti consente di muoverti in completa libertà. Per le lunghe distanze, è importante disporre di spazio per tutti gli oggetti indispensabili: questo modello vanta ben otto tasche, ideali per riporre borracce, gel, snack, smartphone e altro ancora.

Scopri i tights da running a metà lunghezza Dri-FIT Nike Trail Lava Loops da uomo

Per gli sprint: shorts da running con slip foderati (interno gamba da 8 cm) Dri-FIT Nike Track Club da uomo

Un classico traspirante per correre al massimo: gli spacchetti laterali, il tessuto elasticizzato in poliestere e spandex e l'interno gamba da 8 cm ti permettono di muoverti liberamente, mentre la fodera e le tre tasche offrono sostegno e spazio per riporre i tuoi oggetti. Gli inserti laterali in tessuto, lo Swoosh e il logo Nike Track Club donano un look d'impatto, mentre l'elastico in vita con coulisse permette di trovare la vestibilità perfetta.

Scopri gli shorts da running con slip foderati (interno gamba da 8 cm) Dri-FIT Nike Track Club da uomo

Domande frequenti

Quale tipo di shorts è più adatto per correre?

I migliori shorts da running da uomo dovrebbero essere leggeri ed essere dotati di tasche e di una fodera interna confortevole e sostenitiva. Inoltre, dovrebbero essere realizzati in un mix di tessuti traspiranti (come il poliestere) e flessibili (come lo spandex).

Quali sono gli shorts ideali per la corsa sulla lunga distanza?

Dai priorità al tessuto, che deve essere traspirante, e cerca dei tights a metà lunghezza o degli shorts con spacchetti laterali e interno gamba più corto per ridurre le irritazioni. Inoltre, scegli un modello che abbia tasche a sufficienza.

Per correre, sono meglio gli shorts aderenti o ampi?

Il grado di aderenza degli shorts da running dipende dalle preferenze personali. Se cerchi la massima velocità, opta per un paio di shorts con spacchetti e un interno gamba più corto possibile. Gli shorts aderenti, invece, rimangono leggeri anche quando piove e comprimono i muscoli, attivandoli e migliorando la circolazione del sangue. Inoltre, coprono e riscaldano i quadricipiti, i muscoli posteriori della coscia e i glutei. Gli shorts lunghi e ampi sono quelli che più di tutti rischiano di rallentarti e ostacolare i tuoi movimenti.

Sono meglio gli shorts da running con fodera o senza?

Dipende da cosa ti fa sentire più a tuo agio. Se sei fedele al tuo brand di underwear, prendi in considerazione l'idea di scegliere un modello non foderato. I modelli foderati, però, risultano più efficienti, perché ti permettono di non indossare la biancheria intima. Il vantaggio? Potrai vestirti più rapidamente e dovrai lavare un capo in meno. Inoltre, gli slip integrati vantano qualità traspiranti e, a volte, offrono anche un compression fit. Se decidi di optare per un paio di shorts da running foderati, assicurati che la fodera risulti confortevole.

Testo di Dina Cheney

Data di pubblicazione originale: 21 febbraio 2024

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