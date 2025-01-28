I migliori shorts da running Nike da uomo

Questi shorts con interno gamba da 13 cm e spacchetti vantano un look d'impatto e offrono più spazio per riporre gli oggetti. Le sette tasche (alcune aperte, altre con zip) sono ideali per i tuoi oggetti indispensabili, compresi smartphone, chiavi e altri accessori da usare prima e dopo la corsa. Il tessuto traspirante in poliestere e spandex, l'elastico in vita con coulisse e lo slip interno offrono comfort e sostegno durante le corse sullo sterrato.