I benefici del cibo surgelato per la salute

Pasti surgelati al passo con i tempi

I pasti per microonde non sono più quelli di una volta. Molte aziende hanno fatto passi da gigante per ridurre il contenuto in sodio e grassi saturi, come afferma Jones.



Detto questo, quando si parla di alimenti surgelati pronti, occorre prestare molta attenzione per distinguere ciò che è sano dal "realmente" sano. Controlla la lista degli ingredienti per sapere se sono presenti additivi che non conosci. "Se si tratta di un prodotto a base di carne o pesce, la varietà del pesce o della carne dovrebbe figurare in cima alla lista degli ingredienti", sostiene Jones. Per tutti i pasti surgelati, compresi quelli a base vegetale, controlla il contenuto di zucchero aggiunto e sodio (meno è e meglio sarà), cercando di acquistare prodotti che non superino i 18 grammi di grassi totali, secondo quanto raccomandato dalla University of South Florida. Prediligi inoltre i pasti con ingredienti semplici, che in genere sono meno lavorati.



Morale della favola: non giudicare un alimento dal suo aspetto glaciale. Seguendo i nostri consigli, potrai finalmente smettere di trattare i cibi surgelati con eccessiva freddezza.